В Госдуме назвали заказной блокировку проекта RT в Facebook

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал блокировку англоязычного видеопроекта телеканала RT "In the Now" в социальной сети Facebook.

На самом телеканале выдвинули предположение, что страницы заблокированы по запросу телеканала CNN за то, что они "скрывали свои связи с Кремлем".

- Блокировка аккаунта проекта RT выглядит примером некорректной политики компании Facebook не только по отношению к российским средствам массовой информации, но и к общемировому журналистскому сообществу, - заявил Левин журналистам.

Он также обратил внимание на отсутствие внятных объяснений со стороны соцсети.

- И это наводит на мысль о заказном характере этих действий, имеющих цель оказать давление на медийные проекты, транслирующие точку зрения, отличную от обозначенных западными правительствами тем, - заявил Левин.

Он призвал придать широкой огласке этот прецедент ограничения свободы слова. Кроме того, необходимо в целом поставить перед международным журналистским сообществом вопрос соответствия действий крупных западных платформ базовым принципам демократического общества, считает Левин. Это особенно актуально в отсутствии межгосударственного регулирования этой области, заявил глава комитета.

Чтобы дать оценку действий компании на предмет соответствия общепринятым этическим и профессиональным нормам, он призвал дождаться развернутых объяснений со стороны Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что RT удастся отстоять свои права. Он отметил, что соцсети не в первый раз "привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента по оказанию давления на российские СМИ".. По его мнению, такие действия "ведут к потере доверия и к серьезному ущербу для реноме этих крупных и достаточно уважаемых международных компаний". Он также призвал дождаться объяснений от Facebook.