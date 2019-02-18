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18.02.2019 06:49
Рубрика: В мире

В российском посольстве обеспокоены состоянием Скрипалей

Текст: Марина Алешина

Посольство России в Лондоне прокомментировало статью в свежем номере газеты The Sunday Times, которая опубликовала очередную утечку об экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале со ссылкой на анонимный, но "осведомленный" источник - на этот раз в британской разведке.

Этот источник утверждает, что состояние здоровья Скрипаля ухудшилось. Российские дипломаты опасаются, что подобными вбросами спецслужбы королевства могут настраивать общественное мнение в своих целях.

Фото: iStock
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"Что же все это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? Ведут ли здесь дело к смерти Сергея Скрипаля и уничтожению улик… сказать трудно", - отметил пресс-секретарь посольства, чей ответ опубликован на сайте дипмиссии.

Там подтвердили обеспокоенность судьбой граждан РФ, которые вот уже почти год после инцидента в Солсбери остаются "в полной власти британских спецслужб" и, соответственно, в полной изоляции. В посольстве подчеркнули, что все запросы в соответствующие структуры с просьбой сообщить о состоянии и местонахождении Сергея и Юлии Скрипаль, к которым так и не был предоставлен консульский доступ, по-прежнему игнорируются. Сможет ли Юлия вернуться в Россию (о таком желании девушка сама говорила в единственном телеинтервью, организованном британской стороной), пока не ясно.

По данным The Sunday Times, Сергею Скрипалю сейчас "оказывается медицинская помощь на дому", и хотя его состояние не является критическим, источник в разведке намекнул, что все может измениться.

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Ранее и в посольстве РФ в Лондоне, и на Смоленской площади не раз заявляли о том, что российская сторона имеет все основания считать удерживание экс-агента и его дочери, с которыми нет никакой связи и возможности встретиться, похищением.

А весь ход расследования, включая "дезактивацию" местности и ликвидацию объектов в Солсбери, якобы подвергшихся воздействию некого нервно-паралитического вещества, свидетельствует о намеренном уничтожении вещественных доказательств.

В мире Европа Великобритания Правительство МИД Отравление Сергея Скрипаля
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