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19.02.2019 16:00
Рубрика: Легковые авто

Honda закроет завод в Европе

Текст: Виктория Чернышева
Фото: www.hondanews.eu Фото: www.hondanews.eu
Фото: www.hondanews.eu

Honda собирается объявить о закрытии своего единственного британского автозавода. Он расположен в Суиндоне, на юге Англии. Это может произойти в 2022 году. Работу потеряют 3500 сотрудников предприятия.
О закрытии завода со ссылкой на депутата от Суиндона Джастина Томлинсона сообщает Reuters. В Honda пока не комментируют эту новость.

Помимо британского автозавода, в 2022 году Honda намерена остановить производство на одном из предприятий в Японии. В компании заявили о желании консолидировать производство и сосредоточить внимание на новых технологийях для автомобилей. В частности, Honda, как и многие конкуренты, вкладывает значительные средства в разработку электромобилей и автомобилей с автопилотом, превращаясь из обычного автопроизводителя в мобильную компанию.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В Суиндоне Honda произвела более 160 000 машин. Здесь собирают хетчбэки Civic: на эту модель приходится чуть более 10 процентов от общего объема автопроизводства Великобритании. Три японских компании - Nissan, Honda и Toyota - вместе выпускают примерно половину машин, выпущенных в стране.

В Европе в последние годы автоотрасль сталкивается с рядом проблем, включая снижение спроса на дизельные автомобили и ужесточение правил, а также неопределенность в отношении выхода Британии из Европейского союза.

Недавно Nissan отменил планы по производству внедорожника X-Trail в Великобритании. А в январе крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover заявил о 10-процентном сокращении сотрудников. Причина - вялые продажи в Китае и падение спроса на дизельное топливо в Европе.

Ранее собщалось, что кроссовер Honda CR-V вошел в число самых выгодных для покупки в России автомобилей. Кроме того, стало известно, когда до нашей страны доберется обновленный Honda Pilot.

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#Honda