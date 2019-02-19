Лукашенко призвал выработать меры по улучшению демографической ситуации

Снижение уровня рождаемости и увеличение естественной убыли населения вызывает оправданную тревогу у руководства Беларуси. "Если не принимать упреждающих мер, то, по прогнозам специалистов, тенденции к снижению численности населения и его старения будут только усиливаться вплоть до 2040 года", - констатировал Александр Лукашенко на совещании, посвященном 19 февраля демографической ситуации в РБ и совершенствованию мер господдержки семей. Об этом сообщает пресс-служба белорусского руководителя.

Правда, президент обратил внимание, что для поддержки семей в республике приняты исключительные меры. Среди них - оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, льготное кредитование для многодетных и программа семейного капитала. Вместе с тем он поинтересовался, насколько принятые меры эффективны и способствуют ли они повышению рождаемости. "Прирост населения, повышение его трудового потенциала - вопрос национальной безопасности, стабильности нашего государства, благополучия нынешнего и будущих поколений", - подчеркнул он.

Лукашенко заметил, что при рассмотрении мер разговор должен идти не только о внедрении новых механизмов, но о совершенствовании системы в целом. "У нас и так уже добавлено настолько, что ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. Может, нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь, которая не работает, вообще убрать", - задал вопрос президент. Он также рассказал, что ему до сих пор докладывают о недоработках в обеспечении многодетных семей жильем. Решить этот вопрос к 2021 году президент поручал на недавнем совещании по строительству.

В ближайшие годы, подчеркнул Лукашенко, необходимо разработать и реализовать действенные меры, направленные на увеличение рождаемости населения. При этом важно, добавил он, уделить внимание формированию в обществе позитивного и уважительного отношения к материнству и семейным ценностям. "Жду от участников активного обсуждения и предложений по улучшению демографической ситуации в стране. Никаких самоотчетов: надо было рассматривать в правительстве эти вопросы, прежде чем приходить к президенту", - предупредил Лукашенко.

В стране с 2016 по 2020 год действует государственная программа "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь". Она предусматривает создание условий для улучшения здоровья населения, развития и укрепления семейных ценностей, сокращения уровня смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, повышения качества и доступности услуг системы здравоохранения, а также оптимизации внутренних миграционных процессов. Президент спросил, как выполняется эта программа и позволила ли ее реализация снизить смертность населения.

Как доложила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, с 1993 года Беларусь вступила в этап депопуляции: смертность превышает рождаемость. Страна не воспроизводит свое население с 1978 года, когда коэффициент простого воспроизводства упал ниже порогового значения. "Принятые на государственном уровне меры позволили добиться с 2010 года относительной стабилизации демографической ситуации. Однако данная тенденция не приобрела устойчивый характер, о чем свидетельствуют итоги последних двух лет. Рождаемость снижается", - констатировала она.

"Итоги 2018 года: численность населения уменьшилась и составила почти 9,476 млн человек", - привела статистику Костевич. Чтобы преодолеть эту негативную тенденцию, участники совещания рассматривают все меры, которые помогут улучшить демографическую ситуацию - от продления программы семейного капитала до более активного строительства жилья для многодетных семей. В совещании участвуют премьер-министр, глава администрации президента, руководители министерств и ведомств, председатели облисполкомов и руководство Банка развития.