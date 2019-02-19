На Сицилии найдена могила "вампира", убитого в XI веке

В Италии археологи при раскопках близ городка Пьяцца-Армерина на Сицилии обнаружили необычное захоронение, погребенный в котором человек находился лицом вниз.

Как сообщает Live Science, ученые обнаружили свидетельства древнего преступления. Скелет мужчины был найден в неглубокой могиле. Погибший был погребен лицом вниз. В захоронении не было ритуальных предметов.

Установлено, что на момент смерти мужчине было от 30 до 40 лет. Он жил в XI веке и стал жертвой убийства. Кто-то нанес ему несколько ранений острым длинным клинком в грудную клетку.

Археологи говорят, что подобный способ расправы характерен для Сицилии того времени, а погребение - нет. Используя компьютерную томографию и трехмерные реконструкции, исследователи установили, что мужчина не пал в сражении или драке.

Цель убийцы состояла в том, чтобы "напасть на жертву очень эффективным и быстрым способом". Кроме того, нападавший, вероятно, очень хорошо знал анатомию человека. Об этом говорит характер ранений. Удары были нанесены точно в легкие и сердце. Также установлено, что ноги жертвы были связаны.

"Это первый и хорошо документированный случай подобного захоронения на Сицилии, которое является поистине странным, - говорит археолог Роберто Миккиче из Университета Палермо. - Это захоронение не соответствует никаким религиозным традициям по ориентации тела в могиле".

По его словам, подобные атипичные могилы, как правило, являются следствием суеверия. Например, лицом вниз могли похоронить человека, которого считали вампиром - чтобы он не вернулся из мертвых.