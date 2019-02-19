Согласно стратегии развития АПК, Россия к 2024 году должна удвоить объем аграрного экспорта и довести его до 45 миллиардов долларов. Сегодня есть три ключевые портовые точки, которые со временем могут стать главными продовольственными хабами: Балтика, Дальний Восток и южные моря (Азовское и Черное). Самым перспективным, с учетом объемов, логистики и рынков сбыта является последний. Поэтому, как говорят эксперты, сейчас Кубань и Ростовская область вступают в негласную борьбу, кто создаст более благоприятные возможности для инвесторов и займет доминирующую позицию на рынке портовых услуг.

Об исключительной важности портовых проектов шла речь и на российском инвестиционном форуме "Сочи-2019". Экспозиция Ростовской области была выстроена из морских контейнеров. Несмотря на слоган "Тихая гавань для инвесторов", многие увидели в этом как раз желание региона закрепить за собой статус главного агроэкспортного региона страны.

Донской губернатор Василий Голубев на форуме подписал два соглашения, которые касаются портовой сферы. Так, агрохолдинг "Степь" будет строить в Азове зерновой терминал мощностью перевалки более двух миллионов тонн. По словам председателя совета директоров компании Андрея Недужко, создание собственного терминала позволит экспортировать не только традиционные зерновые (пшеницу и ячмень), но и нишевые культуры (нут, сафлор или лен). Это обойдется компании более чем в миллиард рублей, зато позволит создать вертикально интегрированную цепочку от поля до борта судна и в итоге окупит себя многократно. А в морском порту Таганрог планируют построить универсальный портовый комплекс по перевалке зерновых и генеральных грузов. Он увеличит грузооборот таганрогского порта на 270 - 300 тысяч тонн в год. Стоит проект без малого 700 миллионов рублей.

- Ставки перевалки сельхозпродукции и продовольствия в Ростовской области заметно ниже, чем в других портах юга России, это наше конкурентное преимущество, которое следует усиливать. Чем более развитой и конкурентной будет портовая инфраструктура, тем выгоднее для экспортеров, - отметил на форуме глава Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

А вот ситуация на Кубани пока не столь однозначна. Как сообщали местные СМИ, около недели назад вице-премьер Максим Акимов сказал, что сроки подготовки финансовой модели порта Тамань был сорваны. По его мнению, это связно с различием интересов участников проекта.

- Портовые проекты на Кубани анонсируются уже не первый год, однако мы видим, что пока это больше прожекты, нежели конкретные бизнес-планы, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Кубанские портовые проекты в последнее время были сопряжены с несколькими громкими скандалами. И вряд ли это добавляет инвестиционной привлекательности краю.

По словам эксперта, в конце 2000-х Кубань была фаворитом в этой конкурентной борьбе, ведь Черное море позволяет строить глубоководные порты для огромных многотоннажных кораблей. Однако постепенно инвесторы пришли к пониманию, что это преимущество не слишком существенное.

- Дело в том, что основная часть агроэкспорта России - это зерно. А его главные потребители (Египет, Турция и Иран) находятся в причерноморском регионе. Так что для них гигантские корабли не нужны, - поясняет эксперт. - В прошлом году к нам за консультацией обращались коммерсанты из Лондона как раз по поводу зерновых экспортных мощностей, и мы рекомендовали Ростовскую область как более перспективную. Мы также посоветовали им обратиться в Торгово-промышленную палату (ТПП) региона, так как там есть немало потенциальных партнеров, которые хотели бы развивать на Дону такую инфраструктуру.

В Торгово-промышленной палате подтвердили факт переговоров.

- После переговоров с агентством к нам обращались британцы, и мы, конечно, дали все исчерпывающие пояснения и контакты, - говорит советник ТПП Ростовской области по АПК Юрий Корнюш. - Местные власти всерьез взялись за строительство портовых мощностей. Помимо уже подписанных соглашений ранее активно обсуждались варианты размещения на берегу Дона, например, целого ряда мукомольных предприятий турецкого инвестора. Компания хотела перерабатывать донское зерно в регионе и вывозить уже готовую муку. И таких проектов достаточно много.

Нельзя сказать, что Кубань осталась в стороне. Например, чуть ранее ВТБ и Новороссийский морской торговый порт (НМТП) подписали соглашение о покупке 100 процентов Новороссийского зернового терминала.

Кстати, на форуме глава Калмыкии Алексей Орлов тоже заявил о планах построить в регионе порт. В республиканском правительстве считают, что современный незамерзающий порт Лагань в акватории Каспийского моря и эффективная логистическая инфраструктура могут стать основой для организации нового международного транспортного коридора. Перспективы проекта и сложности его реализации накануне форума в республике обсудили заинтересованные стороны.

Как отметил генеральный директор АО "Порт Лагань" Виталий Дагинов, уже сейчас есть запрос на доставку контейнеров из Индии, Пакистана, Ирана, Китая и Вьетнама в Европу, в обратном же направлении можно отправлять российское зерно, лес и металл. Существующие российские порты Каспия в силу некоторых причин не могут быть основными транспортными хабами. Астраханские замерзают в зимние месяцы, а в весенние - простаивают из-за ежегодных дноуглубительных работ. Порт в Махачкале имеет узкую направленность, он нефтеналивной. В результате часть российских и зарубежных грузоотправителей перешли в морской порт Актау в Казахстане, где товаропоток вырос с трех до 20 миллионов тонн в год.

Намечаемый к строительству в Калмыкии морской порт предполагается разместить в двух километрах к юго-востоку от города Лагань, который в свое время был основан как поселок рыбаков на небольшом острове. Аргументы в пользу строительства международного порта именно здесь - близость железнодорожных и автомобильных путей сообщения, соседство с Ираном, гарантирующее круглогодичный экспорт зерна из РФ в Иран до десяти миллионов тонн, пересечение транзитных грузопотоков между странами Европы и Ближнего Востока: Ираном, Индией, Пакистаном, Афганистаном, Ираком, Ливаном и Сирией.

По словам председателя правительства Калмыкии Игоря Зотова, в республике понимают значимость такого проекта для экономического развития региона и уже подготовили все необходимые документы для инвесторов.

Форум в цифрах

Количество участников Российского инвестиционного форума в Сочи в 2019 году выросло на 30 процентов по сравнению с 2018 годом. Мероприятия форума в общей сложности посетили более восьми тысяч делегатов из 65 иностранных государств. Самые многочисленные делегации были из США (115), Швейцарии (49), Великобритании (38), Франции (36), Германии (35), Италии (25), Китая (25), Японии (16). В рамках деловой программы проведено 71 мероприятие, на которых обсуждались самые разные темы, от поддержки промышленности до здравоохранения.