Появилось видео с места смертельного ДТП под Ростовом

В Сети опубликовано видео с места массовой аварии на трассе М-4 "Дон" в Октябрьском районе Ростовской области. В результате столкновения погибли шесть человек. Также пострадали 13 человек, в том числе трое несовершеннолетних детейПострадавшие госпитализированы в город Шахты.

На кадрах видно, что удар маршрутного Mercedes-Benz пришелся в заднюю часть кузова "КамАЗа". От столкновения водительский салон маршрутки оказался фактически смят. Сильно покорежен корпус машины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, трагедия произошла 999 километре федеральной трассы М4 "Дон". Пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz, в котором находилось 17 человек, ехал из Ростова-на-Дону в Миллерово. На трассе в это время дорожные рабочие производили очистку металлических отбойников.

Микроавтобус на высокой скорости врезался в автомобиль дорожной службы "КамАЗ", а затем в них въехал легковой автомобиль Hyundai Elantra. Шесть человек погибли на месте происшествия, а движение трассе "Дон" в направлении Москвы было перекрыто. В ликвидации последствий ДТП задействовано 27 сотрудников МЧС.

Как ранее писала "РГ", по предварительным причинам, водитель микравтобуса не справился с управлением. На момент ЧП предупреждающие о проведении работ знаки были расставлены.

На месте происшествия находятся Красносулинский городской прокурор и прокурор Октябрьского сельского района, которые координируют деятельность работников медицинских служб и следственно-оперативной группы.

По факту ДТП доследственную проверку организовал СК РФ по Ростовской области. Следователи установят обстоятельства ЧП, сейчас ведется осмотр места происшествия. По итогам будете решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).