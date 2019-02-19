СМИ: США и КНДР могут обменяться официальными представительствами

США и КНДР серьезно рассматривают возможность обмена официальными представительствами, что станет первым шагом на пути установления дипотношений между Вашингтоном и Пхеньяном. Есть вероятность, что соответствующие договоренности будут подписаны в ходе ближайшей встречи в Ханое Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая пройдет 27-28 февраля в Ханое. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил американский новостной телеканал CNN .

Как отмечает CNN, пока речь идет о возможности открытия не полноценных посольств, а офисов связи, которые, если все будет согласовано, появятся в Вашингтоне и Пхеньяне. Американцы планируют направить несколько сотрудников в Северную Корею, которые и сформируют костяк офиса связи. Возглавит их высокопоставленный дипломат США, который владеет корейским.

Возможно, что на первых порах данный офис связи США будет функционировать на территории одного из посольств союзных Вашингтону государств, которые имеют дипотношения с Пхеньяном. В настоящий момент интересы США в КНДР представляет посольство Швеции.

Ранее в ходе саммита в Сингапуре в июне прошлого года Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились работать над тем, чтобы установить дипотношения. Обмен офисами связи станет первым реальным шагом в этом направлении.

Впрочем, как признают эксперты, Северная Корея не считает, что офисы связи станут достаточным шагом со стороны США в плане ответа на действия КНДР по ядерному разоружению. По словам источника CNN, КНДР заинтересована в первую очередь в ослаблении санкций, которые мешают ее экономическому развитию и внешней торговле.

CNN также напомнил, что в 1994 году США и КНДР уже договорились об открытии офисов связи, где должны были работать по семь сотрудников. Однако эти соглашения были аннулированы Пхеньяном после очередного обострения отношений между США и КНДР, когда северокорейские военные сбили американский вертолет, залетевший в Северную Корею.

Отметим, что в настоящий момент представители США и КНДР ведут активную работу, готовя саммит в Ханое. Во вьетнамской столице уже действуют передовые группы, которые занимаются подбором гостиниц для проживания их лидеров и согласовывая прочие организационные моменты. Параллельно идут интенсивные консультации на рабочем и экспертом уровне, где официальные лица двух стран определяют то, что Трамп и Ким подпишут в Ханое и о каких уступках друг другу они договорятся.