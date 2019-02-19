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19.02.2019 08:11
Рубрика: В мире

СМИ: США и КНДР могут обменяться официальными представительствами

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

США и КНДР серьезно рассматривают возможность обмена официальными представительствами, что станет первым шагом на пути установления дипотношений между Вашингтоном и Пхеньяном. Есть вероятность, что соответствующие договоренности будут подписаны в ходе ближайшей встречи в Ханое Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая пройдет 27-28 февраля в Ханое. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил американский новостной телеканал CNN.

Как отмечает CNN, пока речь идет о возможности открытия не полноценных посольств, а офисов связи, которые, если все будет согласовано, появятся в Вашингтоне и Пхеньяне. Американцы планируют направить несколько сотрудников в Северную Корею, которые и сформируют костяк офиса связи. Возглавит их высокопоставленный дипломат США, который владеет корейским.

Спецпредставитель КНДР занялся подготовкой встречи Трампа и Ким Чен Ына

Возможно, что на первых порах данный офис связи США будет функционировать на территории одного из посольств союзных Вашингтону государств, которые имеют дипотношения с Пхеньяном. В настоящий момент интересы США в КНДР представляет посольство Швеции.

Ранее в ходе саммита в Сингапуре в июне прошлого года Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились работать над тем, чтобы установить дипотношения. Обмен офисами связи станет первым реальным шагом в этом направлении.

Впрочем, как признают эксперты, Северная Корея не считает, что офисы связи станут достаточным шагом со стороны США в плане ответа на действия КНДР по ядерному разоружению. По словам источника CNN, КНДР заинтересована в первую очередь в ослаблении санкций, которые мешают ее экономическому развитию и внешней торговле.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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CNN также напомнил, что в 1994 году США и КНДР уже договорились об открытии офисов связи, где должны были работать по семь сотрудников. Однако эти соглашения были аннулированы Пхеньяном после очередного обострения отношений между США и КНДР, когда северокорейские военные сбили американский вертолет, залетевший в Северную Корею.

Отметим, что в настоящий момент представители США и КНДР ведут активную работу, готовя саммит в Ханое. Во вьетнамской столице уже действуют передовые группы, которые занимаются подбором гостиниц для проживания их лидеров и согласовывая прочие организационные моменты. Параллельно идут интенсивные консультации на рабочем и экспертом уровне, где официальные лица двух стран определяют то, что Трамп и Ким подпишут в Ханое и о каких уступках друг другу они договорятся.

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