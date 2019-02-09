Трамп встретится с Ким Чен Ыном в Ханое

США и КНДР в конце концов согласовали город для проведения второй личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Саммит состоится в Ханое 27-28 февраля. Об этом заявил американский лидер.

"Мои представители только что покинули Северную Корею, где у них состоялась очень продуктивная встреча. Они согласовали время и дату второго саммита с Ким Чен Ыном. Саммит состоится в Ханое 27-28 февраля. Жду теперь встречи с председателем Кимом в целях продвижения мира!", - говорится в сообщении, которое Трамп в характерной для него манере опубликовал в Twitter.

Напомним, вчера в Сеул из Пхеньяна вернулся спецпредставитель президента США по КНДР Стивен Биген, который возглавил американскую делегацию, обсуждавшую с северокорейской стороной детали предстоящего саммита. Похоже, что именно в ходе этого визит в столицу КНДР, где Биген пробыл более двух суток, и было согласовано место саммита.

Отметим, что дата встречи Трампа и Кима была уже известна. Кроме того, было подтверждено, что саммит состоится во Вьетнаме. Вопрос оставался лишь по поводу точного места.

Насколько известно, американская сторона хотела провести саммит в курортном городе Дананг, где Трамп уже побывал в ходе саммита АТЭС-2017. Американцы указывали на удобство по части обеспечения безопасности такого важного мероприятия.

Северокорейцы же, по слухам, хотели встретиться именно в Ханое, где у Кима также пройдет и официальный визит во Вьетнам, а потому лидеру КНДР в любом случае пришлось бы ехать в столицу. Судя по всему, северяне смогли убедить американцев в целесообразности проведения саммита именно в Ханое, хотя до этого СМИ США неоднократно заявляли, что встреча лидеров пройдет "скорее всего, в Дананге".

В оставшееся время США и КНДР в ходе дополнительных рабочих переговоров должны согласовать детали соглашения, которое, как ожидается, подпишут Дональд Трамп и Ким Чен Ын.