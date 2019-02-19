Захарова назвала шантажом призыв Трампа к военным Венесуэлы

Призыв президента США Дональда Трампа к вооруженным силам Венесуэлы поддержать попытку государственного переворота в этой стране является политическим шантажом. Такую оценку озвучила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook , комментируя недавнюю речь Трампа.

Глава Белого дома, выступавший в Майами (штат Флорида) перед иммигрантами из южноамериканской страны, призывал чиновников и военных Венесуэлы переходить на сторону оппозиции и таким образом получить амнистию или "потерять все". Он также не стал исключать применения американцами военной силы для разрешения ситуации.

"Шантаж как способ возвращения "демократии" венесуэльскому народу", - констатировала представитель МИД РФ.

Ранее в Каракасе возложили ответственность на "шовинистические" Соединенные Штаты и их президента за любое возможное нарушение мира в Венесуэле. Глава МИД этой страны Хорхе Арреаса заявил об "очевидном крушении разработанной в Вашингтоне попытки переворота". "Теперь Дональд Трамп пытается отдавать прямые приказы венесуэльским военным, подстрекая их отвернуться от конституции, чем демонстрирует полное непонимание духа лояльности вооруженных сил Венесуэлы", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства после того, как Верховный суд страны заблокировал его назначение главой парламента. США и еще несколько стран заявили о его признании. Другие страны, включая Россию, Китай и Турцию, поддерживают законно избранного президента. Николас Мадуро назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота.