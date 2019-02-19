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19.02.2019 02:16
Рубрика: В мире

Трамп начал угрожать поддерживающим Мадуро военным

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

Дональд Трамп призвал всех чиновников и военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. В частности, поддержать главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. В противном случае "вы потеряете все", пригрозил президент США.

Фото: REUTERS/Carlos Jasso
Военные и ополченцы Венесуэлы вынуждены готовиться к войне

"Вы не можете спрятаться от выбора, с которым вы столкнулись. Вы можете принять щедрое предложение об амнистии, чтобы мирно жить с семьей", - подчеркнул американский лидер. Также глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты хотят мирного перехода власти в Венесуэле, однако возможны "все варианты".

Ранее телеканал Fox News сообщал, что президент США пока не готов отдать приказ начать подготовку военной операции в отношении Каракаса. Да и американский Конгресс не поддерживает идею вооруженного вмешательства в дела Венесуэлы.

Москва также предостерегла Вашингтон от силового сценария. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США могут потерять моральное лидерство в мире, если начнут военную операцию против Николаса Мадуро.

Президент Венесуэлы назвал США "охваченной безумием империей"

Напомним, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя главой государства. Однако он так и не смог заручиться поддержкой армии. Действующий президент республики Николас Мадуро обвинил США в провоцировании государственного переворота в Венесуэле.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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