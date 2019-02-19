Трамп начал угрожать поддерживающим Мадуро военным

Дональд Трамп призвал всех чиновников и военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. В частности, поддержать главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. В противном случае "вы потеряете все", пригрозил президент США.

"Вы не можете спрятаться от выбора, с которым вы столкнулись. Вы можете принять щедрое предложение об амнистии, чтобы мирно жить с семьей", - подчеркнул американский лидер. Также глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты хотят мирного перехода власти в Венесуэле, однако возможны "все варианты".

Ранее телеканал Fox News сообщал, что президент США пока не готов отдать приказ начать подготовку военной операции в отношении Каракаса. Да и американский Конгресс не поддерживает идею вооруженного вмешательства в дела Венесуэлы.

Москва также предостерегла Вашингтон от силового сценария. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США могут потерять моральное лидерство в мире, если начнут военную операцию против Николаса Мадуро.

Напомним, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя главой государства. Однако он так и не смог заручиться поддержкой армии. Действующий президент республики Николас Мадуро обвинил США в провоцировании государственного переворота в Венесуэле.