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20.02.2019 17:37
Рубрика: Культура

80-летнее письмо помогло найти более сотни пропавших артефактов

Текст: Денис Передельский
Фото: Hecht Museum/Israel Antiquities Authority Фото: Hecht Museum/Israel Antiquities Authority
Фото: Hecht Museum/Israel Antiquities Authority

В Израиле благодаря письму сотрудника таможенной службы удалось обнаружить чемодан, набитый пропавшими в 1938 году уникальными артефактами из древнего города Шивты.

Об удивительном открытии рассказывает Live Science. Древнее поселение Шивта находится на юге Израиля. Оно входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскопки проводятся десятки лет. Недавно, например, там было найдено самое раннее настенное изображение крещения Христа.

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Однако новую находку археологи совершили не в самой деревне. Они обнаружили около 140 давно утерянных артефактов в... чемодане. Предметы долгое время хранились в архиве иерусалимского музея, о чем никто и не подозревал.

Сообщается, что чемодан с артефактами был кем-то оставлен в порту Хайфы в 1938 году. Найти их удалось благодаря недавно обнаруженному письму сотрудника таможенной службы, написанному более 80 лет назад.

По этому посланию исследователи отследили путь чемодана от порта до полок музейного архива, на которых он десятилетиями оставался незамеченным. Между тем, артефакты оказались очень ценными.

Так, в чемодане находилось кольцо с драгоценным камнем в виде кита, датированное II-IV веками нашей эры. Кроме того, были найдены другие ювелирные изделия, дверные петли, гвозди, осколки стекла, предметы из кости, слоновой кости и дерева, а также фрагменты керамики с надписями на арабском и греческом языках.

Большинство вновь обнаруженных артефактов датируется византийским периодом в Шивте, то есть им около 1500 лет. Все предметы будут выставлены в музее Университета Хайфы.

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