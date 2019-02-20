Мать найденного у "Лосиного острова" ребенка доставят в суд

Женщина, якобы оставившая ночью своего ребенка в лесопарке "Лосиный остров", подозревается в покушении на убийство. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, скоро москвичка предстанет перед судом, где ей изберут меру пресечения.

Уголовное дело возбуждено по части 30 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ. Основанием стали многочисленные показания свидетелей, проезжавших в окрестностях лесопарка утром 18 февраля. Водители нашли продрогшего 6-летнего мальчика на дороге, обогрели его и вызвали "скорую помощь". Автолюбители нашли у ребенка мешок со скотчем. Мальчик рассказал водителям, что с ним случилось, но его версия пока не озвучивалась.

В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову". При этом мальчик рассказал совсем другую историю. Кроме того, было подозрительно, что женщина заявила в полицию об исчезновении сына только на следующее утро. К этому моменту ребенок находился в темном лесу на морозе несколько часов.

Как уже писала "РГ", маму мальчика задержали после допроса, чтобы разобраться во всем. Следователи в это время осмотрели машину, на которой женщина приехала в лесопарк с сыном. В числе прочего там нашли три рулона скотча и нож-штопор. Все эти предметы будут изучены экспертами.

Сегодня женщина должна предстать перед судом, ей изберут меру пресечения на период следствия.