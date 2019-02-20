Мать ребенка, найденного в "Лосином острове", задержана на 72 часа

В Москве суд продлил задержание женщины, ребенок которой провел ночь в лесопарке "Лосиный остров".

Как передает ТАСС, по решению Преображенского суда столицы срок задержания продлен на 72 часа. На заседании рассматривалось ходатайство Следственного комитета об аресте женщины. Она обвиняется в покушении на убийство ребенка. По версии следствия, женщина оставила 6-летнего сына одного в лесу. Мальчик чудом выжил и нашел выход на дорогу, где его нашли водители. Они обогрели ребенка и вызвали "скорую помощь".

Следствие настаивало на аресте, но суд перенес рассмотрение ходатайства. Заседание состоится в 15:00 22 февраля. Все это время подследственная будет находиться под стражей.

Ранее "РГ" писала, что рано утром недалеко от лесопарка "Лосиный остров" был найден продрогший мальчик. Его мама уверяет, что он убежал от нее во время вечерней прогулки. Следствие же полагает, что молодая женщина пыталась убить сына.