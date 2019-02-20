Суд решит вопрос об аресте женщины, оставившей сына в лесопарке

Следственный комитет России подтвердил информацию о том, что найденный после проведенной ночи в лесопарке "Лосиный остров" шестилетний мальчик был обмотан скотчем и с полиэтиленовым пакетом на голове.

Эта история в начале недели наделала много шума. Проезжавший по МКАД водитель увидел маленького мальчика, который брел вдоль дороги. Автолюбитель отвез мальчишку на ближайшую заправку, где работники его обогрели и вызвали "скорую помощь".

Сразу выяснилось, что всю ночь мальчик провел в лесопарке. Вот только разнилась информация о том, как он там оказался. Сам потерпевший заявил, что его в лес отвезла мать, якобы в наказание за то, что он пытался утопить собаку. Мать же заявила, что, когда они с сыном возвращались от священника, мальчик попросил остановить машину возле лесопарка, после чего убежал.

Следователей в показаниях матери сразу смутил тот факт, что с заявлением в полицию она обратилась только на утро следующего дня. В итоге СК возбудил в отношении женщины уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ "покушение на убийство".

По данным следствия, 33-летняя Надежда Куликова 18 февраля в 5 часов 35 минут заявила в полицию об исчезновении сына 2012 года рождения. "Из заявления следовало, что вечером 17 февраля женщина ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе последнего заехала в парк. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся. Однако женщина сразу не обратилась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время и минусовую температуру пытался найти выход из лесного массива", - отметили в СКР.

При этом в Следственном комитете подтвердили информацию, которая ранее публиковалась неофициально. Так, согласно показаниям обнаруживших мальчика автолюбителей, на ребенке находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Также в мешке была обнаружена детская варежка.

"Следователями при осмотре автомобиля подозреваемой изъяты три рулона липкой ленты типа "скотч", нож-открывашка-штопор, фрагменты волос с поверхности детского кресла, а также след руки с пластиковой бутылки. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебная экспертиза", - отметили в СКР.

В среду следствие ходатайствовало о заключении под стражу женщины. Преображенский суд Москвы в итоге продлил на 72 часа срок задержания подследственной и отложил на 22 февраля рассмотрение ходатайства следствия.

Добавим, что, согласно рассказам бабушки и соседей выжившего в лесу мальчика, тот не совсем здоров психически. Информацию про то, что он хотел утопить собаку, они подтвердили. Якобы мальчик ранее обмотал животному лапы скотчем и набрал ванну. Свои действия он аргументировал тем, что собаку больше любят, чем его.

Кстати, мальчик прошел ночью при температуре минус 2 около 10 километров. Это при том, что мать целые сутки до этого не кормила его (по словам мальчика), и организм был обессилен. Специалисты отмечают, что выжить ему удалось только благодаря относительно нехолодной зимней температуре той ночью и тому, что ребенок не стал спать, а почти все время находился в движении.

Что же касается дальнейшей судьбы пострадавшего мальчика, то, по словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, этот вопрос будет решаться после вынесения приговора его матери. "Есть бабушка и дедушка, хочется, чтобы ребенок прежде всего был с родными. Но важно определить, насколько это послужит его благополучию. Посмотрим, какой приговор суда будет", - цитирует ТАСС омбудсмена.

Кузнецова добавила, что сейчас ребенок находится в больнице, с ним работают специалисты. "Сейчас важно разобраться, насколько травмирующее взаимодействие на него оказала та ситуация. Самое главное, чтобы его здоровью ничего не угрожало, так как было выявлено переохлаждение, он был в шоковом состоянии", - подчеркнула детский омбудсмен.