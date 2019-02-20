Со дня открытия 6 октября 2018 года выставку работ Архипа Куинджи посетили 385 706 человек. Такие данные приводит Третьяковская галерея. Это одна из самых масштабных выставок живописца за последние почти двадцать лет. Последний раз Куинджи так подробно был представлен в Третьяковке лишь в 1992 году.

На прошедшей в Инженерном корпусе выставке были представлены 180 работ. Помимо полотен и работ из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, посетители смогли увидеть произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев стран ближнего зарубежья - Азербайджана, Беларуси и из одной частной коллекции.

Напомним, что одну из картин с экспозиции, полотно "Ай-Петри. Крым", 27 января похитили на глазах у ничего не подозревавшей публики. Дениса Чуприкова приняли за работника галереи, он спокойно пронес полотно через все залы и вышел на улицу. Похищенная картина была обнаружена в Одинцовском районе Подмосковья на следующий день, злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 164 ("Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ - следствие полагает, что у Чуприкова были сообщники, которые пока не установлены. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Картина после осмотра экспертами вернулась на выставку и теперь после окончания экспозиции благополучно отправлена домой - в Русский музей.