Появился трейлер исторического детектива "Ростов"

Появился трейлер 16-серийного исторического детектива "Ростов", посвященного криминальной жизни донской столицы. Главные роли в фильме исполняют Артур Смольянинов, Иван Охлобыстин, Алексей Барабаш и Софья Ардова. Режиссер фильма Павел Дроздов, снявший ранее в Таганроге другой исторический детектив - "Смотритель маяка".

В основу детектива легли реальные события, которые разворачивались в Ростове-на-Дону вокруг так называемой банды "Котелка" в 20-е годы прошлого века. Любопытно, но съемки фильма велись в Ярославле, Данилове, Костроме и Тутаеве, так как там сохранилось достаточно много исторической натуры конца ХIX - начала ХХ века.

Зато сценарная идея сериала о первом сыщике донского уголовного розыска была разработана донскими журналистами Алексеем Павловским и бывшим сотрудником ростовского филиала "Российской газеты" Сергеем Кисиным.

- Идея родилась в процессе работы над исследованием "История ростовской преступности с XVIII века". Это был любопытнейший момент. На переломе веков многие воры бросили профессию, полагая, что слом царского строя даст им шанс на нормальную жизнь. Поэтому и Общество бывших уголовных организовали, и на демонстрации в 1917 году ходили. Сценарная идея была представлена на первом питчинге кинофестиваля Bridge of Arts, прошедшем в 2015 году, и продюсер Сергей Багиров за нее сразу ухватился, - рассказал Сергей Кисин.

Действие многосерийной картины разворачивается на закате Гражданской войны. Вор-рецидивист Иван Козырев (Артур Смольянинов) возвращается в Ростов-на-Дону и становится начальником уголовного розыска. Под его руководством начинающим милиционерам необходимо ликвидировать банду Котелка, которого играет Иван Охлобыстин. Сценарий кинофильма пришелся по душе актеру Ивану Охлобыстину, который охотно делился эпизодами съемочного процесса на своей странице в Instagram.

Точную дату премьеры пока не объявляли, но кинокритики предполагают - фильм будет демонстрироваться в конец февраля или март 2019 года. Время показа предположительно 21:00 по Москве.