Жертвы "цапков" потребовали взыскать с Россельхозбанка 92 млн рублей

Первомайский суд города Краснодара начал рассматривать иск потерпевших от банды Цапков из станицы Кущевской к АО "Российский сельскохозяйственный банк". С иском в суд обратились 17 потерпевших, часть из которых до сих пор не получили компенсацию по вступившим в законную силу решениям о компенсации морального и материального вреда.

Как пояснил корреспонденту "РГ" представитель потерпевших Максим Кошелев, его доверители предъявили банку претензии на средства, незаконно списанные с банковского счета Надежды Цапок в 2014 году. Речь идет о 92 миллионах рублей.

Как уже сообщалось, в июле 2014 года житель Адыгеи Руслан Шнахов получил решение Ленинского суда Краснодара о взыскании задолженности с Надежды Цапок по договору цессии (уступка требований). Счет Надежды Цапок в АО "РСХБ" был арестован следователем по уголовному делу "банды Цапков", тем не менее приставы сочли возможным перечисление средств в пользу заявителя. Списанные средства были в тот же день обналичены, но их судьба до сих пор неизвестна.

В пользу пострадавших за счет наследства главаря банды Сергея Цапка было выплачено 150 миллионов рублей. А всего вступивших в силу решений о взыскании материального и морального вреда - почти на 270 миллионов рублей. Однако взыскивать их не с кого - счета остальных членов банды пусты. Сейчас на исполнении находятся производства о солидарном взыскании с членов банды Цапков - Андрея Быкова, Вячеслава Рябцева, Владимира Алексеева и Николая Цапка 117 миллионов рублей. Пока компенсацию получили семеро из 17 пострадавших.

- Мы считаем, что компенсация должна быть выплачена за счет средств Надежды Цапок, украденных со счетов банка, - говорит представитель потерпевших Максим Кошелев. - По этому поводу есть определение Октябрьского суда Краснодара, в котором указано, что арестованные денежные средства являются активом банды, за счет которых необходимо компенсировать вред всем потерпевшим, вне зависимости от того, кем из членов банды был причинен вред. Банк, по нашему убеждению, несет ответственность за списание арестованных денежных средств, поэтому иск подан именно к нему.

Позицию банка на предварительных слушаниях озвучил представитель кредитного учреждения. "Мы исполнили постановление Ленинского районного суда", - заявил он.

Надежда Цапок заявлена в иске в качестве третьего лица. Ее интересы на состоявшихся в Первомайском районном суде Краснодара предварительных слушаниях представлял супруг Виктор Цапок. Напомним, мать главаря ОПГ была осуждена за мошенничество еще в 2011 году. Выйти на свободу она должна была только в февраля 2019 года, но из-за внесенных в закон поправок освободилась на полгода раньше. В сентябре минувшего года Надежда Цапок освободилась из колонии под Усть-Лабинском и вернулась в родную станицу.

Следующее заседание Первомайского районного суда краевой столицы по этому делу назначено на 26 февраля.