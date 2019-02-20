Жертвы "цапков" потребовали взыскать с Россельхозбанка 92 млн рублей

Новости

Школьник из Оренбуржья получил автограф президента РФ 15:51
Японское растение "суперфуд" помогло замедлить процесс старения 15:48
АвтоВАЗ объявил цены на Lada Largus "для экономных" 15:48
Крымские ученые разработали сенсоры для поиска дефектов самолетов 15:45
Минфин продал ОФЗ на втором аукционе на 18,6 млрд рублей 15:42
В "Единой России" отметили социальную направленность Послания Путина 15:40
Москалькова попросит нового главу Украины передать РФ двух ее граждан 15:37
В Кемерове биологи создадут биодобавки из лекарственных растений 15:36
Вышел первый трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне 15:35
Костромскую больницу засудили за отказ лечить аппендицит 15:30
Северная Македония продлила безвизовый режим для россиян 15:27
Власти Москвы нашли площадку для Национального космического центра 15:27
Мать ребенка, найденного в "Лосином острове", задержана на 72 часа 15:27
Яйца с "резиновым" желтком появились в магазинах Казахстана и Киргизии 15:19
Нетаньяху перенес встречу с Путиным по внутриполитическим мотивам 15:16
Военные избавят жителей Судака от жажды 15:13
ОНФ через неделю представит доклад о ходе "мусорной реформы" 15:07
В Красноярске верующие возмутились бутылке водки в виде часовни 15:02
Как ученые СГ учатся создавать по ДНК портрет преступника 15:00
Суд поместил под домашний арест экс-начальника ИК-1 по делу о пытках 14:57
Бундестаг раскритиковал действия правительства по признанию Гуайдо 14:54
В Берлине приняты чрезвычайные меры из-за отключения электричества 14:52
Мадрид признал, что эксгумация Франко все еще под вопросом 14:47
Матвиенко предложила заключать госконтракты с выпускниками медвузов 14:46
Первая официальная жертва глобального потепления нашлась в Австралии 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
20.02.2019 15:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жертвы "цапков" потребовали взыскать с Россельхозбанка 92 млн рублей

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Первомайский суд города Краснодара начал рассматривать иск потерпевших от банды Цапков из станицы Кущевской к АО "Российский сельскохозяйственный банк". С иском в суд обратились 17 потерпевших, часть из которых до сих пор не получили компенсацию по вступившим в законную силу решениям о компенсации морального и материального вреда.

На Кубани суд вынес приговоры участникам банды

Как пояснил корреспонденту "РГ" представитель потерпевших Максим Кошелев, его доверители предъявили банку претензии на средства, незаконно списанные с банковского счета Надежды Цапок в 2014 году. Речь идет о 92 миллионах рублей.

Как уже сообщалось, в июле 2014 года житель Адыгеи Руслан Шнахов получил решение Ленинского суда Краснодара о взыскании задолженности с Надежды Цапок по договору цессии (уступка требований). Счет Надежды Цапок в АО "РСХБ" был арестован следователем по уголовному делу "банды Цапков", тем не менее приставы сочли возможным перечисление средств в пользу заявителя. Списанные средства были в тот же день обналичены, но их судьба до сих пор неизвестна.

В пользу пострадавших за счет наследства главаря банды Сергея Цапка было выплачено 150 миллионов рублей. А всего вступивших в силу решений о взыскании материального и морального вреда - почти на 270 миллионов рублей. Однако взыскивать их не с кого - счета остальных членов банды пусты. Сейчас на исполнении находятся производства о солидарном взыскании с членов банды Цапков - Андрея Быкова, Вячеслава Рябцева, Владимира Алексеева и Николая Цапка 117 миллионов рублей. Пока компенсацию получили семеро из 17 пострадавших.

- Мы считаем, что компенсация должна быть выплачена за счет средств Надежды Цапок, украденных со счетов банка, - говорит представитель потерпевших Максим Кошелев. - По этому поводу есть определение Октябрьского суда Краснодара, в котором указано, что арестованные денежные средства являются активом банды, за счет которых необходимо компенсировать вред всем потерпевшим, вне зависимости от того, кем из членов банды был причинен вред. Банк, по нашему убеждению, несет ответственность за списание арестованных денежных средств, поэтому иск подан именно к нему.

Прокуратура Приамурья прокомментировала видео о пасеке Цеповяза

Позицию банка  на предварительных слушаниях озвучил представитель кредитного учреждения. "Мы  исполнили постановление  Ленинского районного суда", - заявил он.

Надежда Цапок заявлена в иске в качестве третьего лица. Ее интересы на состоявшихся в Первомайском районном суде Краснодара предварительных слушаниях представлял супруг Виктор Цапок. Напомним, мать главаря ОПГ была осуждена за мошенничество еще в 2011 году. Выйти на свободу она должна была только в февраля 2019 года, но из-за внесенных в закон поправок освободилась на полгода раньше. В сентябре минувшего года Надежда Цапок освободилась из колонии под Усть-Лабинском и вернулась в родную станицу.

Следующее заседание Первомайского районного суда краевой столицы по этому делу назначено на 26 февраля.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии
Косачев: РФ никому не угрожает, действуя в пределах разумной достаточности
Президент России призвал решить проблему утилизации мусора
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны