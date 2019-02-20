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20.02.2019 13:50
Рубрика: Культура

В Шри-Ланке найдены 45-тысячелетние следы охоты людей на обезьян

Текст: Денис Передельский
Фото: N. Amano / Max Planck Institute for the Science of Human History Фото: N. Amano / Max Planck Institute for the Science of Human History
Фото: N. Amano / Max Planck Institute for the Science of Human History

Международная исследовательская группа во главе с учеными из Института истории человечества имени Макса Планка (Германия) установила, что в древности колонизация южноазиатских тропических лесов сопровождалась охотой на обезьян.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а коротко о нем рассказывается на сайте института. Авторы сообщают о новых открытиях, касающихся уникальной приспособляемости Homo Sapiens.

Фото: GUARD Archaeology
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Так, впервые представлены доказательства охоты древних людей на обезьян и других небольших млекопитающих. Останки животных, возраст которых составляет около 45 тысяч лет, были обнаружены в тропических лесах Шри-Ланки на месте одной из древнейших стоянок Homo Sapiens.

Кости оказались обгоревшими. Ученые полагают, что это следы от костров, разведенных людьми. Кроме того, рядом с останками приматов были обнаружены многочисленные орудия и инструменты, изготовленные из костей и камня.

Охота на обезьян является примером уникальной приспособляемости, которая позволила быстро колонизировать леса с экстремальными условиями проживания. По мнению исследователей, это стало преимуществом H. Sapiens по сравнению с другими гомининами. В частности, люди охотились на небольшую обезьяну вида S. priam (южный хануманский лангур).

"Последние исследования показали, что колонизация тропических лесов человеком в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Меланезии началась не менее 45 тысяч лет назад, - говорит соавтор работы доктор Патрик Робертс. - Это подтверждает теорию о том, что мелкие млекопитающие на этом этапе уже начали служить источником пищи для человека".

Обезьяны были частью древнего меню. Использование этого труднодоступного ресурса - еще один пример поведенческой и технологической гибкости Homo Sapiens, добавляет профессор Майкл Петраглиа.

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