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20.02.2019 16:09
Рубрика: Легковые авто

В России выпустили 150-тысячный Skoda Rapid

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

С конвейера автозавода Volkswagen Group Rus в Калуге сошел 150-тысячный по счету компактный лифтбек Skoda Rapid.

"Юбилейным" стал автомобиль в версии Monte Carlo с 1,4-литровым двигателем в цвете красный Tornado с черной крышей.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Производство Rapid в Калуге запустили в 2014 году. Лифтбек собирают по методу полного цикла. С 2017 году на автозаводе начали собирать обновленную версию модели. Стоимость автомобиля - от 657 000 рублей.Также в Калуге выпускают Volkswagen Tiguan и Volkswagen Polo.

Недавно был полностью рассекречен обновленный Superb в двух вариантах кузова. А продажи другой модели компании - Kodiaq - стали в январе рекордными.

Отметим, что российские дилеры Skoda в январе реализовали 5536 автомобилей - на 23% больше, чем годом ранее. Бестселлером марки на отечественном рынке остается Rapid – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2510 покупателей (+9,2%).

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#Skoda