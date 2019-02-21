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21.02.2019 15:08
Рубрика: Легковые авто

Lada попала в рейтинг автомобилей, меньше всего теряющих в цене

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Эксперты озвучили рейтинг моделей, которые покупать наиболее выгодно - они меньше всего теряют в цене. Исследование "Residual value - 2019" (сохранность остаточной стоимости автомобиля) провело аналитическое агентство "Автостат".

Сегмент SUV поделили на несколько подсегментов. Победителей выбирали в классах Standart и Premium. Эксперты взяли цены на новые автомобили в 2015 году, рассчитанные с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и стоимость их перепродажи в 2018 году. В исследовании учитывались показатели примерно по 2100 модификациям (с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии) более чем 60 брендов легковых автомобилей, официально продаваемых на отечественном рынке.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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В классе Standart лучшими стали: Renault Sandero (сегмент B, сохранность стоимости 85,51 процента), Hyundai Elantra (C, 82,48 процента), Skoda Superb (D, 84,01 процента), Volkswagen Caddy (MPV, 87,37 процента), Toyota Hilux (Pickup, 90,25 процента), Lada 4х4 (SUV (B), 84,95 процента), Mazda CX-5 (SUV (С), 92,06 процента), Kia Sorento (SUV (D), 83,33 процента), Toyota LC200 (SUV (E), 87,24 процента).

Победители в классе Premium: Mercedes-Benz CLA-Class (C, 75,47 процента), Mercedes-Benz C-Class (D, 77,33 процента), Lexus ES (E, 75,9 процента), Mercedes-Benz S-Class (F, 69,7 процента), Mercedes-Benz GLA-Class (SUV (С), 77,3 процента), Porsche Macan (SUV (D),82,04 процента), Audi Q7 (SUV (E), 82,98 процента).

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#Lada