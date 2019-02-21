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21.02.2019 21:24
Рубрика: Спорт

Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо

Текст: Данила Жиляев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Йоханнесом Клебо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Инцидент произошел во время полуфинальной спринтерской гонки. По ходу забега Клебо столкнулся с россиянином, а уже после финиша между спортсменами началась перепалка, в результате чего Сергей толкнул оппонента и получил желтую карточку.

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Штаб российской сборной подал протест на действия Клебо, однако эта апелляция была отклонена. В итоге же оргкомитет турнира принял решение дисквалифицировать россиянина.

"Я понимал, что Сергей зол. Он в хорошей форме, и я уверен, что в субботу будет хорошая борьба. У меня нет негативных чувств по отношению к нему", - заявил Клебо.

Результат Устюгова в спринте аннулирован. Он дошел до полуфинала, но в финал пробиться не смог. Победителем спринта в итоге стал как раз Клебо, а другой россиянин, Глеб Ретивых, завоевал "бронзу". Сергей Устюгов сможет принять участие в скиатлоне.

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Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо