Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Йоханнесом Клебо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Инцидент произошел во время полуфинальной спринтерской гонки. По ходу забега Клебо столкнулся с россиянином, а уже после финиша между спортсменами началась перепалка, в результате чего Сергей толкнул оппонента и получил желтую карточку.

Штаб российской сборной подал протест на действия Клебо, однако эта апелляция была отклонена. В итоге же оргкомитет турнира принял решение дисквалифицировать россиянина.

"Я понимал, что Сергей зол. Он в хорошей форме, и я уверен, что в субботу будет хорошая борьба. У меня нет негативных чувств по отношению к нему", - заявил Клебо.

Результат Устюгова в спринте аннулирован. Он дошел до полуфинала, но в финал пробиться не смог. Победителем спринта в итоге стал как раз Клебо, а другой россиянин, Глеб Ретивых, завоевал "бронзу". Сергей Устюгов сможет принять участие в скиатлоне.