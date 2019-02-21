Названы самые популярные японские автомобили в России

Самым популярным японским автомобилем в России по итогам 2018 года стал бизнес-седан Toyota Camry, опередивший прежний бестселлер - кроссовер RAV4 той же марки.

Как отмечает в своем исследовании агентство "Автостат", Camry за 12 месяцев разошелся тиражом 33,7 тысячи экземпляров, что на 20% больше, чем годом ранее. Между тем спрос на RAV4, напротив, упал на 5% - до 31,2 тысячи.

Далее в рейтинге расположился кроссовер Mitsubishi Outlander, показавший лучшую динамику (плюс 46%) и добившийся результата в 24,5 тысячи автомобилей. А четвертое и пятое места разделили между собой два кроссовера Nissan. У Qashqai аудитория выросла на 15% - до 23,2 тысячи, у X-Trail на 11% - до 22,9 тысячи.

В топ-10 "японцев" также вошли кроссовер Mazda CX-5 (22,6 тысячи; плюс 21%), седан Datsun on-DO (18,2 тысячи; минус 8%), внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (17,6 тысячи; плюс 28%), покинувший рынок седан Nissan Almera (14,9 тысячи; минус 5%) и кроссовер Nissan Terrano (13,9 тысячи; плюс 1%).

Всего за год россияне приобрели 335,4 тысячи японских автомобилей. Это на 17% больше, чем в 2017-м. Доля "японцев" на отечественном рынке составила около 20%.

Напомним, ранее "РГ" представила список 10 моделей японского производства, которые, наоборот, почти не пользовались спросом у россиян. Этот антирейтинг возглавило купе марки Lexus. Кроме того, мы публиковал топ-15 наиболее популярных китайских автомобилей.