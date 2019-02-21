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21.02.2019 11:22
Рубрика: Легковые авто

Peugeot покажет концепт спортивного электрокара

Текст: Алексей Иванов
Фото: Пресс-служба Peugeot Фото: Пресс-служба Peugeot
Фото: Пресс-служба Peugeot

На Женевском автосалоне, который пройдет с 5 по 17 марта, состоится мировая премьера концепт-кара 508 Peugeot Sport Engineered. Он создан по мотивам лифтбека Peugeot 508 Hybrid и характеризуется мощью в сочетании с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.

Фото: Пресс-служба Audi.
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На сегодня Peugeot 508 уже предлагает версии GT или GTi, скоро ряд модификаций в рамках этой модели расширится за счет версий Hybrid и Hybrid4. Концепт предваряет создание новой линейки более мощных электромобилей.

Как сообщает пресс-служба компании, инженеры объединили потенциал трех двигателей (PureTech 200, электродвигателя 110 л.с. на передней и 200 л.с. на задней оси), двух видов энергии и схемы полного привода. Это позволило обеспечить разгон с максимальным крутящим моментом, равным 500 Нм. В результате с нуля до сотни километров новый электрокар разгоняется за 4,3 секунды, а с 80 до 120 - за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 250 километров в час.

На передних колесах устанавливаются тормозные механизмы с вентилируемыми тормозными дисками диаметром 380 мм с четырьмя поршнями в неподвижном суппорте. Произошли изменения и в шасси автомобиля - разработчики уменьшили высоту кузова, увеличили переднюю и заднюю колею (на 24 и 12 миллиметров соответственно), применили новые алгоритмы работы подвески.

Фото: Пресс-служба Renault
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Аккумуляторная батарея обеспечивает движение в режиме электротяги на расстояние до 50 километров. В спортивном режиме совместное использование двигателя внутреннего сгорания и электрической тяги возможно до скорости 190 километров в час.

Особое внимание было уделено аэродинамике. Утонченная решетка радиатора составлена из множества заостренных пластинок, рассекающих воздух, а их расположение позволяет направлять поток непосредственно на радиатор. Воздуховоды в переднем бампере увеличили для улучшения охлаждения механических компонентов, а щитки по бокам бампера и у днища призваны снизить аэродинамическое сопротивление.

Отметим, что электрокары станут одним из основных трендов Женевского автосалона. К примеру, там же состоится мировая премьера концепта Skoda Vision iV. Накануне производитель представил эскиз интерьера модели, а чуть ранее - скетчи экстерьера.

#Peugeot