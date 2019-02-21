Раздача чая около станции Комсомольская продолжится до 24 февраля

В московском метро, рядом со станцией "Комсомольская", сотрудники подземки начали 21 февраля раздавать пассажирам горячий чай. И продолжат угощать им москвичей и гостей города до 24 февраля включительно, ежедневно, с 08:00 до 19:00.

В пресс-службе подземки напомнили, что чаепитие они затеяли с 16 февраля, когда закрыли 5 станций метро этой Сокольнической ветки в связи со строительством под ней Большой кольцевой линии. За четыре дня (по 19 февраля) чаем на станции МЦК Локомотив они напоили более четырех тысяч пассажиров. Еще одну чайную точку решили открыть в связи с ухудшением погоды - столицу сегодня заметает метель.

Пассажиры 5 закрытых станций метро передвигаются по городу пока автобусами. Выстроить точнее наземные маршруты им помогают сотрудники ЦОМП. В обычном режиме Сокольническая линия метро начнет работать утром 25 февраля.