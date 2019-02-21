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21.02.2019 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК Приморья оценит действия учителей школы после избиения ученика

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следственные органы Приморского края начали проверку в отношении должностных лиц школы города Большой Камень, в которой родители нескольких учеников избили пятиклассника.

Как сообщает СУ СК по Приморскому краю, проверка проводится по факту халатного отношения руководства школы и учителей к своим обязанностям.

Напомним, что 20 февраля несколько родителей в школьном туалете избили 12-летнего мальчика. Следственные органы завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений).

Фото: iStock
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"По предварительным данным, в школе создалась конфликтная нездоровая атмосфера, в результате чего одним из учеников совершались противоправные деяния в отношении сверстников, - говорится в сообщении СУ СК. - При этом, по предварительной версии, обращения родителей в администрацию школы с просьбой урегулировать ситуацию остались без должного внимания".

Следствие считает, что халатность со стороны работников школы стала одной из причин, по которой возник конфликт. Также сообщается, что проверка инициирована в связи с широким общественным резонансом, который вызвала эта ситуация.

"Установлено, что пострадавший ребенок воспитывался только бабушкой, - сообщили в СУ СК. - В рамках расследования следователями будут изучены его условия проживания, отношения в семье, с учителями, сверстниками, а также то, насколько полно осуществлялся контроль со стороны органов опеки и попечительства за данной семьей".

Кроме того, следователи дадут оценку действиям администрации школы, которая "не реагировала на сигналы о противоправном поведении подростка".

Также предстоит изучить, насколько грамотно в школе были решены вопросы безопасности, как проводилась психологическая и педагогическая работа с учениками, были ли созданы возможности для обеспечения ребят внеклассными занятиями и спортивными секциями.

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