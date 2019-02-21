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21.02.2019 12:22
Рубрика: Российский автопром

УАЗ "Хантер" стал грузовиком

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба УАЗа Фото: Пресс-служба УАЗа
Фото: Пресс-служба УАЗа

В новом Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), опубликованном на сайте Росстандарта, УАЗ "Хантер" отнесли к категории малотоннажых грузовиков (индекс N1G).

Ранее ульяновский внедорожник официально значился как легковой автомобиль. Сделано это для того, чтобы автозавод и дальше мог производить "Хантеры" без подушек безопасности водителя. Это требование обязательно для легковых автомобилей.

Фото: Пресс-служба УАЗ
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В документе обозначены новшества, которые появятся в нынешнем году в автомобиле. Это система ЭРА-ГЛОНАСС, а также антиблокировочная система тормозов, которые должны быть установлены не только в легковушках, но и в малотоннажных грузовиках. В остальном внедорожник остался прежним, с 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409 мощностью 136 л.с. и пятиступенчатой "механикой"

Также УАЗ оформил ОТТС на "Патриот" 2019 модельного года. Автомобиль стал на пять сантиметров ниже из-за того, что трехлистовые рессоры заменили новыми, двухлистовыми.

Ранее стало известно, что рамы и мосты УАЗов получили усиленную защиту от коррозии. Кроме того, автозавод озвучил новые цены на внедорожники.

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