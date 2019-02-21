Анализ ДНК показал, что знаменитый викинг был женщиной

Ученые из Уппсальского университета в Швеции провели генетический анализ останков воина Х века и установили, что у него был женский набор хромосом.

Об открытии рассказывает Live Science. Могила была обнаружена еще в 1878 году в шведском городе Бирке, который считался одним из крупнейших торговых центров викингов IX-X веков.

К слову, еще полтора века назад археологи назвали могилу странной и до последнего времени вели споры о личности похороненного в ней человека. Это сделало неизвестного викинга знаменитым в научной среде.

Захоронение было элитным, свидетельствующим о высоком статусе. В могиле был найден комплект вооружения (меч в ножнах, топор, боевой нож, два копья, два щита, колчан и 25 стрел) и останки двух лошадей. Также была найдена сумка с игровыми фигурками, что характерно для погребений именитых воинов и вождей.

В 2017 году была обнародована гипотеза о том, что могучий викинг на самом деле был женщиной. Группа ученых под руководством археолога Шарлотты Хеденстьерн-Йонсон решила проверить ее и провела генетический анализ останков. У погребенного человека оказалось две X-хромосомы и ни одной Y-хромосомы.

То есть воин действительно был женщиной. Это подтвердил и проведенный учеными анатомический анализ. К слову, в сагах имеются упоминания о том, что бок о бок с викингами сражались женщины - валькирии.

Исследование ДНК также показало, что на момент смерти женщине было от 30 до 40 лет. Она была ранена в левое плечо, однако неизвестно, стало ли это причиной ее смерти.

Ученые также не смогли дать ответ на вопрос, было ли найденное в могиле оружие собственностью женщины или его положили в погребение в качестве ритуальных предметов.