В Приморье задержан мужчина, макнувший школьника в унитаз

Приморские следователи задержали одного из участников расправы над пятиклассником, державшим в страхе весь класс.

- Мужчина задержан, - подтвердили РИА Новости в управлении СКР по Приморскому краю.

Напомним, следователи пришли в школу поселка Богльшой Камень после самосуда, устроенного родителями пятиклассников над одним из учеников.

- По предварительным данным, в школе создалась конфликтная нездоровая атмосфера, в результате чего одним из учеников совершались противоправные деяния в отношении сверстников. При этом, по предварительной версии, обращения родителей в администрацию школы с просьбой урегулировать ситуацию остались без должного внимания. Подобное отношение привело к совершению противоправных действий со стороны родителей в отношении 12-летнего ученика, - рассказала представитель СУ СКР Аврора Римская.

Следователи разбираются не только с насилием над ребенком, но и с бездействием администрации школы и чиновников, ответственных за профилактику правонарущений среди несовершеннолетних.