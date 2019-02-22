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Рубрика: В мире

Сыновьям наркобарона Коротышки заочно предъявили обвинения

Власти США заочно предъявили обвинение сыновьям бывшего наркобарона Хоакина Гусмана (прозвище Коротышка).

Фото: EPA/JOSE MENDEZ
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В правоохранительных органах сообщили, что 34-летний Хоакин и 28-летний Овидио с апреля 2008 года по апрель 2018 года доставляли кокаин, амфетамин и марихуану из Мексики в Соединенные Штаты. Какое наказание грозит обвиняемым, не сообщается.

Напомним, на прошлой неделе жюри присяжных признало бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" виновным. Приговор наркобарону будет вынесен 25 июня. Предположительно, это будут несколько десятков лет заключения в тюрьме строгого режима.

Поймали 61-летнего Гусмана в 2016 году в результате спецоперации. В январе 2017-го злоумышленник был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика Борьба с наркотиками
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