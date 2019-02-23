Трамп назвал Крафт претендентом на должность постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Келли Крафт, американского посла в Канаде, на должность постпреда страны при Организации Объединенных Наций. Об этом глава Соединенных Штатов написал в Twitter.

По словам президента, Келли на посту диппредставителя проделала огромную работу в Канаде. "У меня нет сомнений, что под ее руководством страна будет представлена на высочайшем уровне", - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что наибольшие шансы занять вакантное кресло постпреда имеет бывшая помощница Трампа 45-летняя Дина Пауэлл. В Белом доме также обсуждали возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп.

Основной претендент на должность постпреда США при ООН глава пресс-службы госдепартамента Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру. Она приняла такое решение в связи с семейными обстоятельствами.

Никки Хейли, известная своими антироссийскими взглядами занимала должность постпреда США при ООН с января 2017 года. В октября 2018-го она объявила об уходе. Пока ее обязанности выполняет Джонатан Коэн.