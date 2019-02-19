Озвучены потенциальные кандидаты на пост постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп рассматривает четырех претендентов на должность нового представителя Соединенных Штатов при ООН. Это послы США в Канаде и Германии Келли Найт Крафт и Ричард Гренелл, экс-советник главы Белого дома по экономическим вопросам Дина Пауэлл (также является топ-менеджером банка Goldman Sachs) и бывший кандидат в сенаторы от Мичигана, республиканец Джон Джеймс.

Наибольшие шансы занять вакантное кресло постпреда имеет бывшая помощница Трампа 45-летняя Дина Пауэлл.

Как сообщает Bloomberg, в Белом доме также обсуждали возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп.

Ранее стало известно, что основной претендент на должность постпреда США при ООН глава пресс-службы госдепартамента Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру. Она приняла такое решение в связи с семейными обстоятельствами. "Последние два месяца были изнурительными для моей семьи", - пояснила глава пресс-службы госдепа. Трамп, выдвигая ее кандидатуру, утверждал, что спикер госдепа является "очень талантливой, очень умной и очень быстрой".

Никки Хейли, известная своими антироссийскими взглядами занимала должность постпреда США при ООН с января 2017 года. В октября 2018-го она объявила об уходе. Пока ее обязанности выполняет Джонатан Коэн.