По факту стрельбы у нижегородской школы возбудили дело

Нижегородская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство") по факту инцидента со стрельбой, произошедшего в минувшую пятницу недалеко от школы № 121.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону, на данный момент фигурантами дела являются два гражданина в возрасте 27 и 53 лет, они находятся под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.

Напомним, конфликт недалеко от школы произошел утром 1 марта, в результате один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета. Его оппонент получил легкое ранение в плечо (ушиб) и от госпитализации отказался. Стрелявшего по горячим следам задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области при содействии полицейских. Оружие изъято.

Также сообщалось, что в отдел внутренних дел были доставлены еще трое молодых людей, которые после начала стрельбы забежали в школу, где попросили помощи. Никто из учеников и сотрудников учебного заведения не пострадал.