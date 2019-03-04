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04.03.2019 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту стрельбы у нижегородской школы возбудили дело

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Нижегородская полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство") по факту инцидента со стрельбой, произошедшего в минувшую пятницу недалеко от школы № 121.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону, на данный момент фигурантами дела являются два гражданина в возрасте 27 и 53 лет, они находятся под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.

Напомним, конфликт недалеко от школы произошел утром 1 марта, в результате один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета. Его оппонент получил легкое ранение в плечо (ушиб) и от госпитализации отказался. Стрелявшего по горячим следам задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Нижегородской области при содействии полицейских. Оружие изъято.

Также сообщалось, что в отдел внутренних дел были доставлены еще трое молодых людей, которые после начала стрельбы забежали в школу, где попросили помощи. Никто из учеников и сотрудников учебного заведения не пострадал.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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