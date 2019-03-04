У берегов Крыма прекратился пожар на танкерах из Танзании

На обоих судах под флагами Танзании, загоревшихся у Керченского пролива более месяца назад, прекратился пожар. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь Росморрчефлота Алексей Кравченко.

- Горение на танкере "Маэстро" прекратилось накануне вечером, - рассказал Алексей Кравченко. - Последний очаг находился на матче резервного сброса корабля. Теперь судно находится под наблюдением нашего корабля "Спасатель Демидов". Мы ждем решения судовладельца о транспортировке судов.

Напомним, на прошлой неделе прекратился пожар и на судне "Канди". Для этого четырем специалистам компании-судовладельца пришлось подняться на борт танкера и перекрыть там газовый вентиль.

Танкеры полыхали у берегов Крыма с 21 января, когда при перекачке топлива в международных водах с одного корабля на другой начался пожар. Спасаясь от него, некоторые члены экипажей прыгали в воду. В результате пожара погибли 10 моряков, 10 числятся пропавшими без вести. Еще 12 моряков - граждан Турции и Индии - после обследования в Керченской городской больнице отправлены на родину. Больше месяца спасательные суда "Морспасслужбы" вели орошение очагов пожара, мониторинг и наблюдение за дрейфом аварийных судов.