Новости

Академика Алферова похоронили на кладбище в Комарово 17:10
В книге XVI века найден уникальный перевод Авиценны 17:10
ФСИН: У Кокорина онемела нога, так как он лежит и смотрит телевизор 16:50
Боец Емельяненко попросил суд Кисловодска заменить ему арест на штраф 16:49
Можно ли собрать элитный спорткар на базе "Жигулей"? 16:49
МИД РФ: США делает "безбашенные" заявления 16:45
Медики предупредили об угрозах для сердца ранней весной 16:45
В Краснодаре появится 30-километровая набережная вдоль Кубани 16:35
Женщинам подарят на 8 марта необычную альтернативу цветам 16:34
Сына известного телепродюсера избили в Подмосковье 16:33
СКР объявил об окончании дела маньяка, убивавшего жертв в белых перчатках 16:26
В Сыктывкаре осудили вандала, разбившего знак рубля 16:22
Крымский мост улучшил экологию Азовского моря 16:16
В Югре автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком 16:12
"Дом.РФ" оценил масштаб сложностей при переходе на эскроу-счета 16:03
Путин приедет на коллегию ФСБ 16:02
В Чичен-Ице найдено "тайное" нетронутое святилище майя 16:02
В Петербурге десять школ эвакуировали из-за анонимных угроз 15:56
В Кургане повесили плакаты к 8 марта с пожеланием "всего нилучшего" 15:50
На Ставрополье десять детей госпитализированы с отравлением 15:47
СК России взял на контроль дело о гибели младенца в Приамурье 15:45
Археологи нашли крупнейшую агору эллинистического мира 15:43
Как в Петербурге реализуются экологические стандарты в строительстве 15:36
Депп заявил, что Херд отрезала ему палец осколком водочной бутылки 15:31
В России могут появиться платные вытрезвители 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил вкладчика в его споре с банком
Верховный суд защитил вкладчика в его споре с банком
Ошибки в организации дорожного движения загоняют водителей в ловушки
Ошибки в организации дорожного движения загоняют водителей в ловушки
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
05.03.2019 15:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК России взял на контроль дело о гибели младенца в Приамурье

Текст: Денис Передельский

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Амурской области инициировать вопрос о передаче в свое производство материалов уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летней матери погибшего ребенка.

СК предъявил обвинение истязавшему ребенка жителю Приамурья

Как сообщили в СК России, речь идет о деле, возбужденном ОВД по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении юной матери.

Напомним, что 15 февраля в реанимацию Белогорской больницы был доставлен годовалый ребенок. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы и переломы, в том числе перелом основания черепа.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). Обвинение по нему было предъявлено 18-летнему местному жителю, оперативно задержанному полицией.

Сообщается, что это ранее судимый за побои, грабеж и вымогательство близкий знакомый матери пострадавшего мальчика. По версии следствия, он в течение нескольких дней жестоко избивал ребенка. По решению суда обвиняемый заключен под стражу.

К сожалению, жизнь малыша спасти не удалось - 5 марта он скончался в больнице. В связи с этим действия обвиняемого будут переквалифицированы на ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

На Урале осудили директора школы, где погиб ребенок

"Александр Бастрыкин потребовал в рамках расследования дать принципиальную правовую оценку работе должностных лиц органов опеки и попечительства, обязанных осуществлять контроль за условиями жизни семьи, в которой несовершеннолетняя мать воспитывает малолетнего ребенка, обеспечением безопасности жизни и здоровья малолетнего", - следует из сообщения СК РФ.

Глава комитета также поручил оценить с правовой точки зрения "действия либо бездействие других контролирующих и правоохранительных органов, обязанных обеспечивать защиту прав несовершеннолетних детей".

Расследование взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета России.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Амурская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: США делает "безбашенные" заявления
Forbes назвал богатейших людей России
Песков: Ситуацией с косатками займется контрольное управление президента
Названа цена за проезд по трассе М-11 Москва-Петербург
МИД не оставит без ответа отказ дипломату во въезде в Чехию