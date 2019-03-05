СК России взял на контроль дело о гибели младенца в Приамурье

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Амурской области инициировать вопрос о передаче в свое производство материалов уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летней матери погибшего ребенка.

Как сообщили в СК России, речь идет о деле, возбужденном ОВД по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении юной матери.

Напомним, что 15 февраля в реанимацию Белогорской больницы был доставлен годовалый ребенок. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы и переломы, в том числе перелом основания черепа.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). Обвинение по нему было предъявлено 18-летнему местному жителю, оперативно задержанному полицией.

Сообщается, что это ранее судимый за побои, грабеж и вымогательство близкий знакомый матери пострадавшего мальчика. По версии следствия, он в течение нескольких дней жестоко избивал ребенка. По решению суда обвиняемый заключен под стражу.

К сожалению, жизнь малыша спасти не удалось - 5 марта он скончался в больнице. В связи с этим действия обвиняемого будут переквалифицированы на ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

"Александр Бастрыкин потребовал в рамках расследования дать принципиальную правовую оценку работе должностных лиц органов опеки и попечительства, обязанных осуществлять контроль за условиями жизни семьи, в которой несовершеннолетняя мать воспитывает малолетнего ребенка, обеспечением безопасности жизни и здоровья малолетнего", - следует из сообщения СК РФ.

Глава комитета также поручил оценить с правовой точки зрения "действия либо бездействие других контролирующих и правоохранительных органов, обязанных обеспечивать защиту прав несовершеннолетних детей".

Расследование взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета России.