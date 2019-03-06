На Кубани не нашли пистолет, из которого стрелял подросток у школы

Сегодня в соцсетях и некоторых СМИ появились сообщения со ссылкой на властей муниципалитета о том, что пистолет, из которого 15-летний школьник открыл огонь по сверстникам в кубанской станице Ахтанизовской, якобы оказался обыкновенной игрушкой. Однако в администрации Темрюкского района края эту информацию категорически опровергли.

- На самом деле пистолет еще не нашли, поэтому говорить - была ли это игрушка или пневматика, можно только на уровне предположений, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации Темрюкского района Кубани.

Эту версию подтвердили и в правоохранительных органах региона.

- Сейчас по факту стрельбы полиция проводит проверку, устанавливает полную картину происшествия. Оружие школьника до сих пор еще не найдено, - сказал "РГ" врио руководителя пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Как уже сообщалось, происшествие случилось 4 марта, но перепугавшиеся учителя и чиновники местной администрации попытались его замять, желая избежать внимания прессы. И только вчера о ЧП стало известно. По предварительной информации, старшеклассник школы № 10 вымогал у других учеников деньги рядом с продуктовым ларьком, куда они выбежали во время перемены. А когда ему отказали, открыл огонь из пневматического пистолета. Пострадавшие пятеро подростков отделались небольшими ранениями мягких тканей, их быстро отпустили домой.

Известно, что подросток с 2016 года состоит на внутришкольном учете. В настоящее время с ним и его мамой работают сотрудники полиции из отдела по делам несовершеннолетних.