Житель Дагестана признал вину в угрозах организаторам концертов

Житель Дагестана, который накануне был задержан силовиками за публикации в соцсетях экстремистских материалов, где, в частности, содержались угрозы организаторам концертов, полностью признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, так как блогер подписал признательные показания, следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде. Суд удовлетворил прошение.

Как ранее сообщала "РГ", молодой человек был задержан сотрудниками МВД и ФСБ за публикации на странице "Имамат Дагестан" в Instagram. В данном профиле систематически появлялись обращения с оскорблениями и угрозами в адрес участников и организаторов концертов, фестивалей и спектаклей, проведение которых планировалось на территории Дагестана. Результат двух лингвистических экспертиз выявил экстремистский характер сообщений.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье 280 УК РФ также проводятся следственные мероприятия с активными подписчиками группы. Всего на страницу были подписаны порядка 200 человек.

Напомним, первый резонансный случай с отменой концерта в Дагестане произошел осенью прошлого года. Тогда известный исполнитель Егор Крид отменил свое мероприятие в Махачкале, сообщив, что решение было принято из-за многочисленных угроз. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов одобрил отмену тура, после чего с ним вступил в перепалку рэпер Тимати, который работает с Кридом. Медийный конфликт удалось разрешить после вмешательства главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Как отметил собеседник ТАСС, деятельность сообщества "Имамат Дагестан" попала в поле зрения силовиков еще до отмены концерта Крида в Махачкале. В то же время источник Интерфакс уточнил, что администратора группы считают причастным к срыву данного мероприятия. По предварительным данным, он также является автором постов, призывавших бойкотировать фестиваль японской анимации в ноябре прошлого года.