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08.03.2019 11:46
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Кисловодске суд лишил водительских прав Александра Емельяненко

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Мировой суд в Кисловодске оштрафовал бойца смешанных единоборств Александр Емельяненко на 30 тысяч рублей, а также лишил его водительских права на полтора года. Об этом "РГ" сообщили в администрации суда.

Фото: Александр Погожев/ТАСС
Суд на Ставрополье оставил под арестом Александра Емельяненко

Тем не менее спортсмен не согласился с приговором. Он заявил, что его спровоцировали сотрудники полиции. Они также, по мнению бойца, не сообщили, что составляют протоколы об административном правонарушении, и ведется видеофиксация ведется видеофиксация.

Напомним, что история началась 1 марта, когда Александр Емельяненко в пьяном виде припарковал Mercedes золотого цвета на пешеходном переходе в Кисловодске, за что ему грозила штрафстоянка. Спортсмен попробовал уехать от эвакуатора и правоохранителей, но попал в аварию, разбил две машины, после чего закрылся в своем автомобиле и отказывался выходить. Ловили дебошира больше десятка сотрудников полиции.

На него составили три административных протокола по ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), ст. 12.26 (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

Ранее решением Кисловодского городского суда боец смешанных единоборств получил 10 суток административного ареста за неповиновение сотруднику полиции.

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