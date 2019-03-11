Эксперт рассказал о самых крупных ЧП с самолетами Ethiopian Airlines

Новости

Посол: Венесуэла не обращалась к РФ за помощью по поводу энергокризиса 18:15
85-летний Лановой назвал данные о своей госпитализации "сумасшествием" 18:12
США прорабатывают возможность создания ракет средней и меньшей дальности 18:05
Лавров: Россия уважала и будет уважать суверенитет стран Латинской Америки 18:01
Видео: подъем упавшего с эстакады Land Cruiser закончился конфузом 18:00
Минфин США ввел санкции против российского банка из-за Венесуэлы 17:53
Иван Глазунов назначен ректором Академии, основанной его отцом 17:52
В Минске завершились съемки исторической саги "Отчим" 17:50
Депутаты подготовили 75 вопросов для отчета кабмина 17:43
В Армении задержали подозреваемого в ранении российского военного 17:39
ЦБ отметил двукратное сокращение обналички в банковском секторе 17:37
В 2018 году в Мадриде проходило почти по 10 манифестаций в день 17:29
Пушков: Россия должна приостановить эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8 17:27
Найдены доказательства охоты древних людей на гигантов 17:27
В Петербурге пройдет фестиваль искусств, посвященный юбилею Суворова 17:26
Названа официальная причина смерти фронтмена The Prodigy Кита Флинта 17:21
УАЗ выпустил новые детали с лазерной маркировкой 17:19
СК проверит историю о подмене детей в саратовском роддоме 29 лет назад 17:15
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность 17:03
Поврежденный дом в Магнитогорске признан пригодным для проживания 16:55
"Ахинея!": актер Назаров опроверг информацию о своей госпитализации 16:53
Под суд пойдет еще один участник теракта в Буденновске 16:52
В апреле начнется отбор компаний, которые получат господдержку 16:49
В Петербурге в посылке нашли замаскированные под авторучки боеприпасы 16:49
Китай временно остановил полеты Boeing 737 MAX 8 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
ВИДЕО "РГ". "Мне повезло вовремя родиться": Юрий Гагарин и его малая родина
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
13 марта - экспертный совет "Государство как кризис-менеджер"
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
Задайте вопрос директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой
11.03.2019 17:00
Рубрика: Происшествия

Эксперт рассказал о самых крупных ЧП с самолетами Ethiopian Airlines

Текст: Наталия Ячменникова

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение недалеко от города Дебре-Зейт. На борту находились 157 человек, в том числе 8 членов экипажа.

Вот что рассказал "РГ" Сергей Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов":

- Самая последняя информация: найдены оба черных ящика. Место катастрофы - 20 км южнее той точки, где была последняя метка на радарах. Boeing 737 MAX - это серия узкофюзеляжных самолетов американского производства фирмы Boeing Commercial Airplanes. Четвертое поколение Boeing 737, пришедших на смену Boeing 737 Next Generation (NG).

Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
В авиакатастрофе в Эфиопии погибла семья из Таганрога

Самолет по сравнению с предыдущими типами претерпел определенные изменения. Он оснащен новыми, более мощными и крупными двигателями, из-за чего конструкторам пришлось менять их расположение. Были также внесены изменения в конструкцию законцовок крыла (винглетов), корпус воздушного судна и программное обеспечение системы управления полетом. Есть информация, что производитель об изменениях в компьютерной программе эксплуатантов и пилотов не проинформировал. По состоянию на январь 2019 года произведено 350 воздушных судов Boeing 737 MAX 7, MAX 8 и MAX 9.

Около 20 процентов самолетов этого типа летает в Китае. И Китай уже приостановил их полеты. То же самое сделали Каймановы острова и, как ни странно, в последнюю очередь - Эфиопия, которая эксплуатирует еще девять таких лайнеров.

Наверное, многие знают: 29 октября 2018 года аналогичный Boeing 737-8 MAX, принадлежащий  индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпел катастрофу вскоре после взлета из Джакарты. Еще при выполнении взлета произошло рассогласование в показаниях угла атаки от правого и левого датчиков, которая составляла более 20 градусов. Экипаж запросил разрешение вернуться в Джакарту, но самолет на тринадцатой минуте полета столкнулся с поверхностью моря. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Расследование продолжается. И к фирме-производителю есть много вопросов.

Что касается профиля безопасности авиакомпании Ethiopian Airlines, то можно сказать следующее. С 1960 года с самолетами этого авиаперевозчика произошло 24 авиапроисшествия. Не считая последней катастрофы. Погибли около 340 человек. Самые крупные ЧП с самолетами Ethiopian Airlines:

Фото: AP Photo/Mulugeta Ayene
В Эфиопии объявили траур по жертвам крушения Boeing 737

1965 год - при выполнении посадки потерпел катастрофу DC-3, погибли все 17 человек, находившиеся на борту.

1972 год - при выполнении внутреннего рейса у DC-3 в полете отделилось крыло, погибли все 11 человек.

1988 год - при выполнении взлета Boeing 737 столкнулся с большой стаей птиц. Из-за отказа двигателей была предпринята вынужденная посадка с убранными шасси. Но самолет разломился на части, а 35 человек из 104 находившихся на борту погибли.

1996 год - Boeing 767-260ER, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, был угнан с требованием следовать в Австралию. На предупреждения капитана, что топлива не хватит, угонщики не реагировали. После того, как в районе Коморских островов двигатели остановились, была предпринята посадка на воду, в результате которой 125 человек из 175 находившихся на борту погибли.

2010 год - после вылета из Бейрута из-за многочисленных ошибок экипажа самолет Boeing 737-8AS столкнулся с горой, в результате чего погибли все находившиеся на борту 90 человек.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Крушение Boeing в Эфиопии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
Самолет "Уральских авиалиний" сел в Баку из-за информации о бомбе
Глава ФАС заявил о двукратных переплатах населения за услуги ЖКХ
В Кремле выступили за свободу интернета
Обнаружены черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737