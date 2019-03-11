Эксперт рассказал о самых крупных ЧП с самолетами Ethiopian Airlines

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение недалеко от города Дебре-Зейт. На борту находились 157 человек, в том числе 8 членов экипажа.

Вот что рассказал "РГ" Сергей Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов":

- Самая последняя информация: найдены оба черных ящика. Место катастрофы - 20 км южнее той точки, где была последняя метка на радарах. Boeing 737 MAX - это серия узкофюзеляжных самолетов американского производства фирмы Boeing Commercial Airplanes. Четвертое поколение Boeing 737, пришедших на смену Boeing 737 Next Generation (NG).

Самолет по сравнению с предыдущими типами претерпел определенные изменения. Он оснащен новыми, более мощными и крупными двигателями, из-за чего конструкторам пришлось менять их расположение. Были также внесены изменения в конструкцию законцовок крыла (винглетов), корпус воздушного судна и программное обеспечение системы управления полетом. Есть информация, что производитель об изменениях в компьютерной программе эксплуатантов и пилотов не проинформировал. По состоянию на январь 2019 года произведено 350 воздушных судов Boeing 737 MAX 7, MAX 8 и MAX 9.

Около 20 процентов самолетов этого типа летает в Китае. И Китай уже приостановил их полеты. То же самое сделали Каймановы острова и, как ни странно, в последнюю очередь - Эфиопия, которая эксплуатирует еще девять таких лайнеров.

Наверное, многие знают: 29 октября 2018 года аналогичный Boeing 737-8 MAX, принадлежащий индонезийской авиакомпании Lion Air, потерпел катастрофу вскоре после взлета из Джакарты. Еще при выполнении взлета произошло рассогласование в показаниях угла атаки от правого и левого датчиков, которая составляла более 20 градусов. Экипаж запросил разрешение вернуться в Джакарту, но самолет на тринадцатой минуте полета столкнулся с поверхностью моря. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Расследование продолжается. И к фирме-производителю есть много вопросов.

Что касается профиля безопасности авиакомпании Ethiopian Airlines, то можно сказать следующее. С 1960 года с самолетами этого авиаперевозчика произошло 24 авиапроисшествия. Не считая последней катастрофы. Погибли около 340 человек. Самые крупные ЧП с самолетами Ethiopian Airlines:

1965 год - при выполнении посадки потерпел катастрофу DC-3, погибли все 17 человек, находившиеся на борту.

1972 год - при выполнении внутреннего рейса у DC-3 в полете отделилось крыло, погибли все 11 человек.

1988 год - при выполнении взлета Boeing 737 столкнулся с большой стаей птиц. Из-за отказа двигателей была предпринята вынужденная посадка с убранными шасси. Но самолет разломился на части, а 35 человек из 104 находившихся на борту погибли.

1996 год - Boeing 767-260ER, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, был угнан с требованием следовать в Австралию. На предупреждения капитана, что топлива не хватит, угонщики не реагировали. После того, как в районе Коморских островов двигатели остановились, была предпринята посадка на воду, в результате которой 125 человек из 175 находившихся на борту погибли.

2010 год - после вылета из Бейрута из-за многочисленных ошибок экипажа самолет Boeing 737-8AS столкнулся с горой, в результате чего погибли все находившиеся на борту 90 человек.