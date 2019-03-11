Суд вынес приговор обвиняемому во взрыве дома в Ижевске

Обвиняемого в обрушении дома в Ижевске в ноябре 2017 года Александра Копытова отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Такое решение сегодня принял Верховный суд Удмуртии.

- Гражданские иски потерпевших, заявленные в ходе рассмотрения уголовного дела о взыскании имущественного ущерба и компенсации морального вреда, рассмотрению не подлежат, - пояснил судья Сергей Колегов.

До вступления постановления в законную силу Копытов будет находиться в республиканской клинической психиатрической больнице.

Пятый подъезд дома № 261 по улице Удмуртской в Ижевске обрушился 9 ноября 2017 года из-за взрыва газа в одной из квартир. В результате трагедии под завалами погибло семь человек, в том числе двое детей. Копытова задержали через несколько часов после случившегося на семейном дачном участке. По его словам, в этот день он слышал голоса и, чтобы избавиться от них, отсоединил газовый шланг от кухонной плиты, плотно закрыл все окна и уехал.

Следствие считает, что преступление он совершил на почве неприязни к соседям. Также сообщалось, что Копытов еще за несколько лет до трагедии хотел самостоятельно сделать бомбу. Чуть позже подъезд, в котором прогремел взрыв, полностью демонтировали, людей расселили, предоставив сертификаты на покупку нового жилья. Всего дело насчитывает 59 томов, задействованы 459 потерпевших и около 30 свидетелей. Один из потерпевших, мужчина 1960 года рождения, скончался в декабре 2017 года.