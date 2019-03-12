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12.03.2019 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв ДТП с минивэном на Ставрополье выросло до семи

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В больнице на Ставрополье от полученных травм скончался 30-летний мужчина, пострадавший в ДТП 6 марта в Кочубеевском районе края. Таким образом, количество жертв этой аварии выросло до семи человек.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в минздраве региона, мужчина после ДТП находился в коме и не приходил в сознание, врачи не смогли спасти его жизнь.

Два человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае

- К сожалению, один из пострадавших скончался, врачи боролись за его жизнь до конца. Это был пассажир минивэна, гражданин Азербайджана. Два человека выписаны, за жизнь еще одного продолжается борьба, он находится в крайне тяжелом состоянии, - отметили в пресс-службе минздрава Ставрополья.

Двое выписанных пострадавших поступили в больницу в состоянии средней тяжести, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Как уже сообщалось, около 5 часов утра 6 марта на трассе "Кавказ" в Кочубеевском районе Ставропольского края лоб в лоб столкнулись ЗИЛ 5301 "Бычок" и минивэн Mercedes-Benz Vito. Минивэн вез восьмерых граждан Азербайджана из республики в Москву.

По предварительной версии следствия, водитель ЗИЛа заснул за рулем. ГУ МВД возбудило по факту ДТП уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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