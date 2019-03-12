Александра Емельяненко выпустили из-под ареста в Кисловодске

Истек срок десятидневного ареста бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который он получил за неповиновение сотрудникам полиции.

Напомним, случай произошел 1 марта, когда Александр Емельяненко в пьяном виде припарковал Mercedes золотого цвета на пешеходном переходе в Кисловодске. За это ему грозила штрафстоянка. Спортсмен попробовал скрыться от эвакуатора и правоохранителей, но попал в аварию, разбил две машины, после чего закрылся в своем автомобиле и отказывался выходить. Ловили дебошира больше десятка сотрудников полиции.

На него составили три административных протокола по ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), ст. 12.26 (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

Ранее решением Кисловодского городского суда боец смешанных единоборств получил 10 суток административного ареста за неповиновение сотруднику полиции.

А 7 марта мировой суд в Кисловодске оштрафовал Емельяненко на 30 тысяч рублей, а также лишил его водительских прав на полтора года.