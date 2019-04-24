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Рубрика: В мире

Президент Шри-Ланки решил уволить глав всех спецслужб

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что после произошедших терактов принял решение уволить глав спецслужб. По мнению главы государства, трагедии можно было бы избежать если бы сотрудники службы безопасности страны приняли необходимые меры, когда их предупредили об угрозе.

Лидеру страны они также не доложили о получении информации о подготовке терактов. Все министры и главы соответствующих служб покинут свои посты в течение суток, передает Reuters.

"Я полностью перестрою полицию и силы безопасности в ближайшие недели", - заявил Сирисена. Он выразил уверенность, что после реорганизации сектора безопасности террористическую угрозу можно будет сдержать с помощью зарубежной экспертизы.

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Напомним, разведка США и спецслужбы Индии предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках на церкви и отели. Секретную информацию получили сразу несколько человек в правительстве, причем за несколько недель до страшных событий.

В минувшее воскресенье на Шри-Ланке прогремели сразу восемь взрывов. Погибли 290 человек. Среди жертв - 38 иностранцев. Ответственность за случившееся взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

В мире Юго-Восточная Азия Шри-Ланка Взрывы на Шри-Ланке
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