Военные передали жителям карельской деревни переправу через реку Кемь

Военные инженеры установили переправу через реку Кемь. Ее передали в пользование жителям карельской деревни Панозеро, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Напомним, об отсутствии переправы стало известно еще зимой. Об этом рассказывала и "РГ". Жители были вынуждены, рискуя жизнью, переходить реку по еще неокрепшему льду, перевозить в местный магазин продукты на санках. О своих приключениях они снимали видео и выставляли в интернете.

Узнав об этом, жителям решили помочь военные. Командующий войсками Западного военного округа Герой России генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание о наведении паромной переправы для жителей карельского Панозера.

Расчеты понтонно-мостового парка батальона под командованием подполковника Игоря Аниськова совершили марш на штатной технике из Ленинградской области в Карелию. Его протяженность - 900 километров. Военные навели паромную переправу протяженностью 250 метров. Ее передали в пользование жителям Панозера.