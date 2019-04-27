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27.04.2019 01:19
Рубрика: Легковые авто

Бронированный Mercedes Ким Чен Ына неприятно удивил концерн Daimler

Текст: Андрей Полухин
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Представителям концерна Daimler пришлось оправдываться после того, как в ходе поездки в Россию лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассекретил свой кортеж. В него, как выяснилось, входили и бронированные автомобили Mercedes-Benz под люксовым брендом Maybach. Между тем, это противоречит резолюции Совета безопасности ООН. Она прямо запрещает экспорт в КНДР предметов роскоши и, в частности, автомобилей класса "люкс".

Фото: Алексей Ширшов/ РИА Новости
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"Daimler на протяжении более 15 лет не поддерживает торговые отношения с Северной Кореей, строго придерживаясь регулировок США и Европейского союза", - прокомментировала ТАСС скандал представитель немецкого концерна Зильке Мокерт.

Очевидно, Mercedes лидеру КНДР поставили третьи страны. Причем, по мнению Daimler, речь идет о вторичном рынке, поскольку на первичном концерн ведет "масштабный контроль".

"Какие продажи осуществляются третьими сторонами на рынке подержанных автомобилей - вне зоны нашего контроля и нашей ответственности", - отметил Мокерт. И констатировал, что компания не имеет информации о том, как Maybach попали в Пхеньян.

Напомним, Ким Чен Ын передвигался на люксовых немецких лимузинах во время последней поездки во Владивосток. Сам он прибыл в российский город на бронепоезде, но автокортеж ожидал его на вокзале.

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#Mercedes-Benz