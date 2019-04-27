Трейлер: "Дэдвуд" от авторов "Игры престолов" и "Настоящего детектива"

Канал HBO показал первый трейлер "Дэдвуда" - полнометражного телевизионного фильма-продолжения одноименного сериала-вестерна.

Поставил ленту Даниэль Минахан ("Игра престолов"), сценарий написали шоураннер серии Дэвид Милч совместно с автором "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто.

На экране - практически все знакомые лица: Иэн Макшейн, Тимоти Олифант, Молли Паркер, Джеральд Макрэйни, Пола Малкомсон, Ким Диккенс, Анна Ганн, Джон Хоукс, Робин Вайгерт, Брэд Дуриф, Уильям Сандерсон.

Не хватает лишь мощного актера Пауэрса Бута, сыгравшего в оригинале Си Толивера - Бут умер ровно два года назад от сердечного приступа.

Премьера - 31 мая.

Ранее сообщалось, что Netflix внезапно закрыл сериал с Олифантом "Диета из Санта-Клариты" после третьего сезона.