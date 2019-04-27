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Внук Шолохова рассказал о своем знакомстве с Элиной Быстрицкой

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    27.04.2019, 18:54
Текст:   Козьма Лоханкин

Александр Шолохов, внук писателя Михаила Шолохова, прокомментировал кончину Элины Быстрицкой, чьей главной роли в жизни и карьере стала Аксинья в экранизации "Тихого Дона" 1958 года.

Фото: Евгений Комаров/ РИА Новости
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"С Элиной Авраамовной доводилось встречаться неоднократно. Я ее хорошо знал и всегда восхищался ей как женщиной, как человеком, потому что такой образец достоинства, по-моему, трудно найти, особенно в актерской среде", - приводит слова Шолохова KP.RU.

По словам внука классика, Быстрицкая "никогда не опустилась ниже той планки, которую изначально взяла и в кино, и в театральном искусстве", добавив, что актриса "никогда не позволила себе никаких фальшивых нот и всегда была образцом достоинства - человеческого и женского".

Помимо этого, Быстрицкая была одной из главных красавиц СССР, напомнил он.

Он также поделился ярким воспоминанием из молодости артистки, которая попросила Михаила Александровича "показать Аксинью", чтобы она знала, как она выглядит и как её играть. На что литератор ответил: "Глупенькая, я же все это придумал!".

По мнению Александра Шолохова, упомянутый разговор "в значительной степени он показывает и ее саму, и ее отношение к жизни" - то есть Быстрицкая с самого начала очень серьёзно подходила к работе. А к роли в "Тихом Доне" её готовила старая казачка.

Последняя встреча Александра Шолохова с Элиной Авраамовной состоялась несколько лет назад, тогда они обсуждали её возможное участие в деятельности музея-заповедника писателя в станице Вешенской. Тогда, к сожалению, у неё не получилось приехать из-за плотного графика.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Тема героини "Тихого Дона" постоянно всплывала в разговорах с актрисой, рассказал Шолохов, добавив что для многих она "осталась Аксиньей на всю жизнь". "Элина Авраамовна всегда с особой теплотой вспоминала эту роль и эту работу", - отметил он.

"Безусловно, ее уход для всех нас - потрясение", - признался Шолохов, подчеркнув, что Быстрицкая "символизирует эпоху, огромный пласт российского советского киноискусстсва, искусства и культуры".

"Огорчительно, но в последний год уходят такие столпы как Говорухин, Кобзон, Быстрицкая. Конечно, очень тяжело и символизирует такую смену поколений, поколение это уходит", - добавил внук писателя.

Прощание с Народной артисткой СССР пройдет в Малом театре. Похоронят Быстрицкую на Новодевичьем кладбище.

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