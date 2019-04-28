Опубликовано видео с места взрыва на набережной Петербурга

Участок возле дома номер 40 по Октябрьской набережной в Петербурге, где сегодня произошел взрыв, оцеплен бойцами ОМОН. Видео, где сотрудники мобильного отряда особого назначения обследует территорию, публикует "Пятый канал".

Напомним, при взрыве снаряда малого калибра немецкого производства времен Великой Отечественной войны пострадал 20-летний сборщик металлолома. Молодой человек лишился руки. Сейчас он госпитализирован.

Сотрудники полиции начали проверку обстоятельств случившегося.

В ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу "РГ" сообщили, что других опасных предметов на набережной не обнаружено.