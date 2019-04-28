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28.04.2019 20:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео с места взрыва на набережной Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Участок возле дома номер 40 по Октябрьской набережной в Петербурге, где сегодня произошел взрыв, оцеплен бойцами ОМОН. Видео, где сотрудники мобильного отряда особого назначения обследует территорию, публикует "Пятый канал".

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Названа причина крушения катера в Финском заливе

Напомним, при взрыве снаряда малого калибра немецкого производства времен Великой Отечественной войны пострадал 20-летний сборщик металлолома. Молодой человек лишился руки. Сейчас он госпитализирован.

Сотрудники полиции начали проверку обстоятельств случившегося.

В ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу "РГ" сообщили, что других опасных предметов на набережной не обнаружено.

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