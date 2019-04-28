СМИ узнали новые сроки возвращения Opel в Россию

Стали известны новые сроки возобновления производства автомобилей Opel в России.

Как сообщает "Авторевю", на заводе PSA Group в Калуге тестовое производство минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro начнется в мае, а серийные модели пойдут в производство в третьем квартале текущего года.

Также, по данным издания, сборка Peugeot Partner и Citroen Berlingo прошлого поколения отложена. Выпуск этих автомобилей в Калуге наладят только в 2020 году, что связано с задержкой при переносе оборудования из Испании, где делали машины, на российский завод.

Напомним, сперва российским клиентам предложат три модели: Grandland X, который будут импортировать из Германии, пассажирский автобус Zafira Life и коммерческий фургон Vivaro Transporter.

Дилерская сеть будет представлена как имевшими опыт работы с Opel дилерами, так и новыми партнерами. На старте их количество составит 15 - 20.

Недавно "РГ" сообщала, что PSA Group подала заявку на подписание СПИКа, который позволит Группе увеличить процент локализации и, возможно, организовать сборку новых моделей.

В то же время Минпромторг может подписать специнвестконтракт с Группой PSA не ранее, чем через три месяца. Об этом в среду заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Впрочем, эксперты "РГ" пока скептически относятся к возвращению Opel в Россию.

"Дилерская сеть в России пока будет состоять всего из 20 салонов, теплого приема на стагнирующем рынке "Опелю" ждать не стоит. В лучшем случае немецкий бренд пока ждет судьба самого PSA, продажи которого находятся в третьем десятке рейтинга и держатся на демпинге, в худшем - судьба "Фиата" или "Крайслера", которые на рынке вроде официально присутствуют, но в виде "фантома" с продажами на уровне погрешности", - отметил главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников.