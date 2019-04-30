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30.04.2019 09:12
Рубрика: Общество

Что должен уметь ребенок к концу первого класса

Текст: Ксения Колесникова
Учебный год подходит концу. Родители первоклассников, которые усердно занимались со своими детьми все восемь месяцев, вот-вот смогут передохнуть. Самое время посмотреть, что, по мнению экспертов ведущих педагогических вузов, должен знать и уметь ребенок к концу первого класса.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Вот лишь некоторые требования из нового проекта школьных стандартов:

Окружающий мир

- называть себя и членов семьи по имени, фамилии и отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес школы, название своего города/села, региона, страны;

- приводить примеры культурных объектов родного края; семейных традиций, праздников; профессий;

- различать объекты живой и неживой природы, овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); дикорастущие и культурные, лиственные и хвойные растения; группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);

- описывать самые распространенные в родном крае растения, деревья, кустарники, травы; основные группы животных, выделять их самые существенные признаки;

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в и.ч. за сезонными изменениями в природе), опыты под руководством учителя, вести счет времени;

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;

- соблюдать правила безопасного поведения в природе;

- соблюдать правила безопасной работы в школе, на учебном месте школьника, безопасно использовать ресурсы Интернета и электронные ресурсы школы;

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода, правила безопасности передвижения на самокатах, роликовых коньках.

Русский язык

- понимать прослушанный и прочитанный текст;

Фото: iStock
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- устно составлять текст из 2-4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;

- вычленять звуки из слова, правильно их произносить;

 - различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные, мягкие и твердые, звонкие и глухие звуки;

- определять в слове ударный слог;

 - делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без стечения согласных);

- знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы;

- различать понятия "звук" и "буква";

- переносить слово по слогам (простые случаи: слова из слогов типа согласный+гласный);

- писать разборчиво;

- писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах собственных;

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а также описки;

- находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения;

- различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;

- составлять предложение из набора форм слов;

- правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца предложения;

- читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения;

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объемом не более 20 слов;

- писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением.

Математика

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;

- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер;

- считать двойками, пятерками; уметь разбивать четное число в пределах 20 пополам;

-находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число, сравнивать числа;

- складывать и вычитать(в пределах 20 -устно и письменно);

- знать, что такое слагаемые, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность;

- знать переместительное свойство сложения (a + b = b + a);

- находить неизвестный компонент сложения;

- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание;

- сравнивать объекты по длине: длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже), (больше/меньше на);

- знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр;

- измерять длину реальных объектов с помощью линейки;

- различать, называть геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок, треугольник, прямоугольник (квадрат), круг; куб и шар;

- устанавливать соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; различать право и лево с точки зрения другого человека;

- на нелинованной бумаге изображать от руки и с помощью инструментов треугольник, многоугольник, круг; на клетчатой бумаге -чертить квадрат, копировать изображения, составленные из точек и отрезков;

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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- группировать объекты по заданному признаку;

- различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в ячейку таблицы, извлекать данное из таблицы;

- выполнять простейшие алгоритмы, связанные с вычислениями, измерением длины, построением геометрических фигур.

Литературное чтение

- читать вслух в темпе не менее 20 слов в минуту (без отметочного оценивания) ;

- читать осознанно, с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть);

- понимать содержание прослушанного/прочитанного текста;

- различать и называть отдельные жанры фольклора (потешки, считалки, загадки, народные сказки) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения);

- определять последовательность событий в произведении; характеризовать поступки героя, давать им положительную или отрицательную оценку; различать прозаическую и стихотворную речь;

- отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять высказывание о содержании произведения (не менее 2 предложений); подтверждать ответ примерами из текста;

- пересказывать содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; сочинять небольшие тесты по предложенному началу;

- ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям;

- объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря.

Общество Образование
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